закрыть
9 июля 2020, четверг, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Скоро на ушах будет стоять весь дом, а там и до смещения таракана недалеко»

2
  • 9.07.2020, 7:49
  • 3,048
«Скоро на ушах будет стоять весь дом, а там и до смещения таракана недалеко»

История о солидарности из Могилева.

Вчера в Беларуси прошел шестнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Жительница Могилева поделилась своей историей о Флешмобе солидарности:

«Вот это вот ощущение, которое я испытываю, когда сосед сверху стучит вместе со мной, его не возможно передать.

Я начинала совсем одна, стучала тапком по подоконнику, и если честно, было немного не по себе одной это делать.

Сейчас нас шестеро в доме, мы дружим уже лет десять, и ко мне как-то даже невзначай примкнули мои друзья. Я уверена, что придет время, когда на ушах будет стоять весь дом, а там и до тараканосмещения недалеко», - рассказала жительница Могилева.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


популярное за неделю

Мнение

У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин
В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин