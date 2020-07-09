«Скоро на ушах будет стоять весь дом, а там и до смещения таракана недалеко» 2 9.07.2020, 7:49

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История о солидарности из Могилева.

Вчера в Беларуси прошел шестнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Жительница Могилева поделилась своей историей о Флешмобе солидарности:

«Вот это вот ощущение, которое я испытываю, когда сосед сверху стучит вместе со мной, его не возможно передать.

Я начинала совсем одна, стучала тапком по подоконнику, и если честно, было немного не по себе одной это делать.

Сейчас нас шестеро в доме, мы дружим уже лет десять, и ко мне как-то даже невзначай примкнули мои друзья. Я уверена, что придет время, когда на ушах будет стоять весь дом, а там и до тараканосмещения недалеко», - рассказала жительница Могилева.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!