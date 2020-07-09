Нацбанк «потерял» $300 миллионов долларов - и это только начало 1 9.07.2020, 7:57

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Что происходит с белорусскими финансами?

Чиновники отчитались о состоянии резервов на 1 июля. Власти успели запихнуть в ЗВР деньги от размещения евробондов. Это позволило на время создать картинку благополучия. Только вот реальные изменения совсем не радуют, пишут banki24.by.

24 июня в бюджет поступили средства от размещения евробондов на сумму 1,25 млрд USD. Об этом оперативно сообщил Минфин Беларуси. Спустя 2 недели Нацбанк подсчитал, что за июнь золотовалютные резервы Беларуси выросли на 916,4 млн USD.

Регулятор назвал основным фактором, за счет которого выросли резервы, именно размещение еврооблигаций. Почему тогда ЗВР выросли не на 1,25 млрд USD, а на сумму, которая составляет всего 73% от этой величины?

Очевидный ответ: дело в уплате валютных долгов Нацбанка и Минфина и в состоянии внутреннего валютного рынка. За июнь правительство и НБРБ исполнили валютные обязательства на 287 млн USD.

Это несколько больше, чем в мае 2020-го (220 млн USD) и в июне-2019 (250 млн USD). Что касается внутреннего валютного рынка, то в июне там была довольно нервозная обстановка. Белорусы уже 7 месяцев подряд скупают валюту, не отстают от них и предприятия.

За месяц резиденты Беларуси выкупили у банков 121,7 млн USD, тогда как в июне-2019 были чистыми продавцами в объеме 99,1 млн USD. Фактически валютный рынок перевернулся: былые поставщики валюты стали ее активными покупателями.

Поэтому логично, что июльский пресс-релиз Нацбанка не содержит упоминаний о покупке валюты регулятором через биржу. Судя по всему, ее совсем не было.

Главным негативным фактором могли стать события вокруг Белгазпромбанка. Согласно квартальному отчету БГПБ его клиенты «вынесли» за 3 месяца около 1 млрд BYN в эквиваленте. Так как пассивы банка частично состоят из валюты, наверняка среди этого миллиарда были доллары и евро. Недавно глава временной администрации БГПБ призналась, что НБРБ помогал банку с ликвидностью. Не исключено, что было и подкрепление валютой.

18 июня аналитики агентства Fitch отметили, что «возможность у НБРБ оказать поддержку, достаточную для того, чтобы покрыть весь объем возможных оттоков средств в иностранной валюте у Белгазпромбанка, может быть ограниченной ввиду скромного уровня резервов в иностранной валюте».

Также поддержку резервам властей оказал рост цен на золото. Сумма золота в ЗВР Беларуси выросла за месяц на 2,26%, а цены на мировом рынке увеличились на 2,28%. Если бы власти не разместили евробонды в июне и цены на золото не выросли, за июнь белорусские резервы сократились примерно на 300 млн USD.

По расчетам Нацбанка, власти хотят удержать ЗВР до конца года на отметках чуть выше 7,3 млрд USD. На 1 июля официальные резервы составили 8,796 млрд USD. Получается, что на 2 полугодие чиновники закладывают дальнейшее снижение резервов.

Причем, исходя из оценок НБРБ, это падение превысит 1 млрд USD. Иными словами, каждый месяц резервы будут терять по 160–170 млн USD и это входит в текущие планы властей.