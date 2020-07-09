СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией 32 9.07.2020, 8:16

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Источник: Kova Bata

«Саша 3%» боится, что участников акций протеста будет на несколько сотен тысяч больше.

Белорусские власти начинают впадать в истерику из-за закрытой границы с Россией, сообщает АФН.

Еще накануне празднования так называемого «дня независимости» эту тему в публичное осуждение вбросил посол Беларуси в России Владимир Семашко. 7 июля ее подхватил «спикер» «нижней палатки» Владимир Андрейченко.

«Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений в передвижении граждан двух государств через белорусско-российскую границу», - заявил Андрейченко на 58-й сессии «парламентского» собрания «союза Беларуси и России».

Острая необходимость восстановления сообщения – торговля между странами не прекращалась – продиктована столь же острым желанием белорусских властей вернуть на работу в РФ белорусских гастарбайтеров.

Ранее Россия уже сделала послабление, разрешив въезд на свою территорию для белорусских вахтовиков.

Но это не делает особой погоды для властей РБ и Лукашенко. Несколько сотен тысяч граждан РБ, скучающих в ожидании возможности вернуться на заработки, вполне могут разнообразить свой вынужденный отдых участием в массовых акциях протеста, например, 9 августа.

Вторая причина, которая вынуждает власти требовать открытия границ, носит экономический характер. Гастарбайтеры, как правило, часть своей зарплаты отправляют семьям в Беларусь. Цена вопроса достаточно ощутима по меркам Беларуси: за 2019 год денежные переводы работающих составили $490 млн. К этому стоит добавить еще $125 млн. трансфертами между домашними хозяйствами, и $448 млн. в виде полученной заработной платы.

Итого, $1,063 млрд. в живой валюте – есть отчего требовать «как можно скорее» открыть границу.