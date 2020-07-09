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Участница Флешмоба солидарности: Выключила музыку - и слышу от соседа «Перемен!»

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  • 9.07.2020, 8:21
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Участница Флешмоба солидарности: Выключила музыку - и слышу от соседа «Перемен!»
Архивное фото

Как «шумные» соседи становятся лучшими друзьями и единомышленниками.

Вчера в Беларуси прошел шестнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Белоруска рассказала свою историю об участии во Флешмобе солидарности:

«Я не перестаю звучать в собственном доме, сегодня немного припозднилась, но отыграла две песни. У меня так громко буфер играет, что могу не слышать других. Выключила, и слышу от соседа «Перемен!». Я готова расцеловать его», - пишет участница флешмоба.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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