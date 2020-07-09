Российского губернатора задержали по подозрению в организации убийств 13 9.07.2020, 8:29

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Фото: СК

Операция проводилась ночью.

Следственный комитет РФ около 2 часов ночи 9 июля сообщил о задержании губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала. Задержание проводили следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ. В официальном заявлении СК указывается, что ближайшее время главе региона будет предъявлено обвинение, сообщает РБК.

«Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фургала задержали в рамках уголовного дела, которым занималось Главное управление по расследованию особо важных дел СК. Как сообщил СКР, речь идет об организованной преступной группе, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следствие подозревает Фургала в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). В случае признания вины Фургалу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В СК указали, что помимо Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников ОПГ, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

В настоящее время следователями продолжаются активные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении ведомства.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. Во втором туре выборов он победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 года.

В начале 2000-х годов, когда действовала ОПГ, о которой сообщает Следственный комитет, Фургал занимался коммерческой деятельностью. Сначала он возглавлял фирму, которая торговала лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов.

В 2005 году Фургал, который к тому времени стал членом ЛДПР, был избран депутатом законодательного собрания Хабаровского края, а через два года депутатом Госдумы.

В 2019 году в Москве был арестован бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков. Он подозревался в причастности к заказному убийству в 2004 году бизнесмена Евгения Зори в Хабаровске и покушении на предпринимателя из Амурской области Александра Смольского. Также он подозревался в убийстве Олега Булатова, у которого также были общие интересы с Фургалом при торговле металлоломом.

Кого еще задерживали из действующих губернаторов РФ

За последние 20 лет в России были задержаны несколько бывших руководителей субъектов федерации, однако лишь в ряде случаев речь шла о действующих главах региона.

4 марта 2015 года на своем рабочем месте был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. В ходе обыска у него нашли ₽1 млрд наличными. Уже в СИЗО глава региона был лишен полномочий. В 2018 году за коррупцию он получил 13 лет колонии строгого режима.

Также в 2015 году по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть государственным имуществом, был задержан член Высшего совета «Единой России», глава Коми Вячеслав Гайзер. В 2019 году он был приговорен к 11 годам лишения свободы.

24 июня 2016 года при получении взятки был задержан бывший лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых, который на тот момент возглавлял Кировскую область. Спустя месяц он был отправлен в отставку «в связи с утратой доверия», а затем приговорен к восьми годам лишения свободы.

4 апреля 2017 года СК возбудил уголовное дело в отношении главы Удмуртии, члена «Единой России» Александра Соловьева. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Соловьева отправили в отставку. В настоящий момент он находится под домашним арестом.