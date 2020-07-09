Сколько белорусы реально платят налогов? 23 9.07.2020, 8:36

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Цифры впечатляют.

Некоторые жители нашей страны думают, что налоги у нас маленькие. В расчетнике стоит 13% подоходного и 1% пенсионного. Собственно, вот и все, что мы видим. Так ли это на самом деле? Журналисты onliner.by вместе с академическим директором Центра экономических исследований BEROC Катериной Борнуковой подсчитали, какие прямые и косвенные налоги мы платим.

Главные выводы

Для удобства возьмем, к примеру, белоруса с зарплатой в 1000 рублей «грязными». Для того чтобы их начислить, работодатель платит 340 рублей взносов в Фонд социальной защиты населения. Если бы отчисления в фонд делал сам работник, то в расчетнике увидел бы 1340 рублей.

На руки со своей условной тысячи работник получит 860 рублей. Таким образом, общая сумма налогов и взносов с его зарплаты составит 480 рублей.

Если все эти 860 рублей человек потратит, то примерная сумма налога на добавленную стоимость составит 143 рубля. Добавим сюда 25 рублей в месяц различных акцизов и 14 рублей налога на имущество (общие суммы этих налогов разделили на число жителей Беларуси).

Белорус, у которого зарплата «грязными» составляет 1000 рублей, платит минимум 662 рубля налогов и сборов. Это 49% от тех самых 1340 рублей, которые могли бы начислять работнику. Для сравнения, максимальная ставка налога в Германии — 42%.

84% от общего дохода бюджета — это налоговые поступления. Причем на первом месте в структуре налоговых поступлений — НДС, а потом подоходный налог. К слову, в чеках магазинов есть сумма НДС с каждой покупки.

За прошлый год белорусы заплатили 4,4 млрд рублей прямых или косвенных налогов. Это примерно по 3478 рублей с каждого в год. Или без малого 290 рублей ежемесячно, включая младенцев, стариков, находящихся в декрете и так далее.

На что идут наши налоги? На первом месте стоят государственные расходы. На них идет 23% от всего консолидированного бюджета. Но это не только обслуживание госаппарата, сюда еще входят различные госпрограммы, инвестпрограммы развития. Значительную часть в этих расходах занимает обслуживание государственного долга. Это плата за неэффективную экономическую политику.

Несмотря на то, что в процентном соотношении мы платим налогов столько же, сколько немцы, наш ВВП на душу населения гораздо меньше немецкого. Соответственно, качество государственных услуг не будет сопоставимо, к примеру, с немецким. По словам Катерины Борнуковой, у нас, в принципе, качество медицины и образования довольно высокое относительно уровня ВВП.

Одна из идей по улучшению фискальной (налоговой) политики страны — введение дифференцированного подхода к налогам по принципу «больше зарабатываешь — больше процент налога».

В конечном итоге все налоги оплачивают не предприятия, а люди.