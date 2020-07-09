Павел Северинец по-прежнему остается в карцере 5 9.07.2020, 8:46

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ФОТО: SVABODA.ORG

Об этом рассказала жена политика.

Сопредседателю БХД, политзаключенному Павлу Северинцу в суде Советского района Минска судья Вера Головкова присудила очередные 15 суток. Суд проходил через Ѕкуре.

На этот раз Павла судили за «призывы к участию» в легальном пикете возле Комаровского рынка 7 июня. Пикет проходил во время сбора подписей за альтернативных претендентов в президенты.

Но за участие в этом пикете Павел 15 суток уже отсидел, рассказала «Радыё Рацыя» жена Павла Северинца Ольга: «Это из разных РОВД протоколы. Они похожи, свидетели говорили одно и тоже, хотя это разные свидетели. Только за то, что он там просто стоял, его судили, а тут за то, что он стоял и куда-то там «призывал».

По словам Ольги, пытки и издевательства над Павлом продолжаются. Только на какую-то секунду она смогла увидеть Павла, заметила, что он держится мужественно, но похудевший и бледный: «Он месяц сидел без солнца и свежего воздуха. В карцере остается. Его освободили на несколько дней в общую камеру и снова посадили в карцер. Опять те же самые условия: без воды, без прогулок, книги, газеты, бумагу и ручку не передают. Железный табурет, сидит круглые сутки на табурете».

Ольга отметила жестокость секретарш суда, которые не позволили ей посмотреть на Павла хоть несколько минут, не говоря о каких-то разговорах с ним. Она просит людей продолжать писать в Генеральную прокуратуру требования об освобождении Павла и других политзаключенных, а также требовать о прекращении их пыток.

Павел Северинец был брутально задержан 7 июня возле дома после возвращения с пикета возле Комаровки. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста.

Во время отбывания наказания у политика было еще как минимум три административных «судебных заседания», на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца). Он уже месяц он находится в Центре изоляции правонарушителей на ул. Окрестина.

Напомним, что лидер «Молодого фронта» Денис Урбанович рассказал о жестоком обращении и пытках, применяемых по отношению к Павлу Северинцу в ЦИП на Окрестина.

Независимые эксперты говорят, что действия Лукашенко, Ермошиной и ряда силовиков попадают под действие статьи 357 УК РБ (Захват или удержание государственной власти неконституционным путем), которая предусматривает в том числе смертную казнь.