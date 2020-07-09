Ученые раскрыли тайну неизвестной субстанции на поверхности Луны 9.07.2020, 8:59

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иллюстрационное фото charter97.org

Субстанция нетипична для находок на спутнике.

Ученым в рамках исследований удалось раскрыть тайну неизвестной "слизи", обнаруженной на поверхности Луны, пишет lenta.ua.

Похожую на гель субстанцию в минувшем году выявил запущенный Китаем аппарат "Юйту-2".

Находка была сделана, когда проводилось изучение одного из кратеров спутника Земли. Речь идет о формировании Фон Карман, где обнаружилась зеленоватого цвета обломочная порода. Тогда ученым было передано фото "субстанции", ее в то время описали как "гелеподобную", что нетипично для находок на Луне. В ходе дальнейшего анализа оказалось, что нечто блестящее действительно присутствует, но оно не студенистое. С большой долей вероятность это расплав, образовавшийся после падения на поверхность спутника метеорита.

Состав "слизи" должен сходиться с составом окружающих кратер пород на Луне. В пользу этого говорит глубокий анализ переданных аппаратом снимков. История появления "остатков" пока неизвестна, для этого потребуется больше исследований.