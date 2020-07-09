Против Николая Статкевича выдвинули абсурдные «обвинения» 24 9.07.2020, 9:28

9,663

Николай Статкевич

Следствие считает, что политик способен к телепортации?

Об этом в «Фейсбуке» написала Марина Адамович, супруга одного из лидеров белорусской оппозиции, председателя партии «Народная грамада» Николая Статкевича.

«Сегодня Николаю Статкевичу предъявлено обвинение.

Наши следственные органы настолько «объективны» и так искренне «руководствуются законностью», что из обвинения Николаю Статкевичу, которое написано под копирку со всеми другими, даже не попытались убрать слова «принял активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, 29 мая 2020 года на пл. Советской в г. Гродно».

Очевидно, Николай Статкевич, по мнению Следственного комитета, обладает способностью к телепортации, так как в Гродно он был последний раз осенью 2019, во время прошедших парламентских «выборов».

Но ведь, по их мнению, видно, без разницы. Был же».

Напомним, что 29 июня стало известно, что против политика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 УК РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Лидер белорусской оппозиции Статкевич провел более 8 лет в тюрьмах, колониях, учреждениях ограничения свободы («химия»).

Обезумевший «Саша три процента» (Лукашенко А.Г.) бросил в тюрьмы основных своих политических соперников Николая Статкевича, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Павла Северинца, членов инициативных групп кандидатов в президенты Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также большинство самых популярных белорусских блогеров.

Акции солидарности с арестованными лидерами Беларуси прошли по всему миру. Белорусы диаспоры требуют от правительств стран, в которых они находятся, немедленного введения санкций против Лукашенко и других преступников белорусского режима.