Необслуживаемые активы в белорусских банках достигли исторического максимума 9.07.2020, 9:33

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Рентабельность активов также упала.

В мае текущего года величина необслуживаемых активов в коммерческих банках РБ (без учета Банка развития) выросла по сравнению с апрелем на 178,4 млн. рублей и достигла 3 694,6 млн. рублей, сообщает select.by.

Это максимальное значение данного параметра за все время, которое Национальный банк РБ сообщает о нем.

В то же время, доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, в мае оказалась далека от максимальных значений и составила 5,7% против 5,9% год назад. Это объясняется более быстрым увеличением активов, подверженных кредитному риску. В мае текущего года они сократились по сравнению с апрелем на 407,2 млн. рублей, но за год выросли на 9,6 млрд. рублей и достигли 65 171,9 млн. рублей.

Фактически созданный банками резерв по активам, подверженных кредитному риску, намного превышает необслуживаемые активы, он составил на 1 июня текущего года 4 326 млн. рублей. За год резерв увеличился на 745,8 млн. рублей.

В мае после двух месяцев снижения возобновился рост нормативного капитала коммерческих банков. Он увеличился по сравнению с апрелем на 101,9 млн. рублей и составил 11 273,2 млн. рублей. Примерно так же менялся капитал и в прошлом году, то есть влияние экономического кризиса на него пока незаметно, и имеющие место в последние месяцы колебания его величины объясняются подведением итогов прошлого года и выплатой дивидендов.

А вот с чистой прибылью коммерческих банков ситуация другая.

В мае текущего года она составила всего 61,6 млн. рублей, что примерно в 2 раза меньше, чем в мае прошлого года. А в целом за январь — май текущего года чистая прибыль банков достигла 340 млн. рублей против 404,1 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.

Сокращение прибыли на фоне увеличения нормативного капитала привело к снижению показателей, характеризующих рентабельность банковской деятельности. А именно, рентабельность нормативного капитала за год в процентах в мае опустилась до 10,1% с 10,9% год назад. А рентабельность нормативного капитала уменьшилась до 3% с 3,8%.

Рентабельность активов также упала, причем в большей степени: до 0,4% с 0,5% год назад.