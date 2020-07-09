Эксперт: Положение Лукашенко стало хрупким 9 9.07.2020, 9:51

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Правитель Беларуси с 3%-м рейтингом реально может потерять власть.

В Беларуси развиваются стремительные события в преддверии назначенных на 9 августа президентских выборов, пишет украинское издание «Страна».

Главные соперники Лукашенко

Для выдвижения кандидатам нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей с 21 мая по 19 июня.

Cбор подписей сопровождался массовыми акциями протеста, так называемым «тапочной революцией», где недовольные правлением Лукашенко сравнивали его с «тараканом», которого надо прихлопнуть тапком.

В штабе Виктора Бабарико сообщили о собранных 365 тысячах подписей, представители группы Валерия Цепкало заявили о 160 тысячах подписей. Но на днях стало известно, что больше половины подписей в поддержку Цепкало в ЦИК забраковали.

Также о сборе необходимого количества подписей сообщили в инициативных группах Светланы Тихановской, жены арестованного блогера, которая продолжила его кампанию (сам Сергей не был допущен Центризбиркомом к сбору подписей за свое выдвижение).

Необычные выборы

В целом, по словам экспертов, в Беларуси появились альтернативные кандидаты, которые пользуются огромной популярностью и поддержкой среди населения. Также сейчас митинги против власти носят масштабный характер — и по числу участников, то по географии распространения (они проходят не только в Минске, но и во многих других городах). Эксперты связывают это с несколькими факторами.

Во-первых, с усталостью людей от долгого правления Лукашенко, которое наложилось на тяжелую социально-экономическую ситуацию и негативное отношение населения к отказу Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса.

Во-вторых, из-за карантина и коронавируса была вынуждена вернуться часть белорусов-гастарбайтеров, ранее живших и работавших в странах ЕС. На родине возможностей для серьезного заработка у них нет и не предвидится, а местные политические порядки кажутся нетерпимыми. Это усилило напряженность в обществе и создало довольно большую (в масштабах Беларуси) прослойку протестного населения.

«Впервые в истории современной Беларуси выборы президента стали не только ареной традиционного противостояния элит — власти и оппозиции, но и внутри системы власти. Эти факторы усилили деление и раскол внутри команды власти, сделали положение Лукашенко хрупким. Не самые высокие рейтинги, наличие серьезных конкурентов создают ситуацию, при которой у правитель Беларуси появились реальные риски потерять власть. Возможно прямое «предательство» — переход на сторону оппонентов кого-то из видных членов команды Лукашенко, нынешней или бывшей, на уровне премьер-министра, директора КГБ, кого-то из силовиков», — описал «Стране» ситуацию политолог Руслан Бортник.