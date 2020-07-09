Велопробег солидарности в Минске: 100 человек проехали по центру с музыкой и сигналами 2 9.07.2020, 9:55

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Эффектное зрелище.

В Минске вчера вечером также прошел Велопробег солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Около 100 человек катались по центру города с музыкой и сигналами.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!