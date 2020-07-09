Маркета Грегорова: ЕС должен быть готов к возобновлению санкций против Лукашенко 2 9.07.2020, 10:09

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Маркета Грегорова

Заместитель делегации «Евронест» призвала Брюссель использовать все рычаги влияния на официальный Минск.

В понедельник 6 июля в Брюсселе в Европейском парламенте прошло заседание Комитета по иностранным делам, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси.

Cайт Сharter97.org приводит текст выступления заместителя главы делегации «Евронест», евродепутата от Чехии Маркеты Грегоровой.

«ЕС должен потребовать, чтобы белорусские властей прекратили преследования политических оппонентов и позволили им зарегистрироваться в качестве кандидатов. Кроме того политические оппоненты, которые были арестованы, должны быть освобождены, а их преследование должно прекратиться.

ЕС также должен более эффективно использовать рычаги влияния, которые у него есть. Срочная помощь по COVID-19, также как и микрофинасовая поддержка должны быть более строго привязана к демократической обусловленности. Поток помощи должен очень строго контролироваться, поскольку это не редкость, когда помощь используется не по назначению белорусскими властями.

Также, предвыборный процесс и сами выборы должны одним из главных вопросов повестки дня Еврокомиссии и тщательно отслеживаться. У ЕС есть обязанность поддержать собратьев-европейцев белорусов и обеспечить, чтобы эскалация не переросла в насилие. В случае дальнейших нарушений со стороны Лукашенко, ЕС должен быть готов к возобновлению санкций, отмененных в 2016 году.

Белорусы занимают первое место (с большим отрывом от второго) на душу населения по поездкам в ЕС. Было продемонстрировано, что такие визиты увеличивают подверженность европейским ценностям и мотивирует людей голосовать за более демократичные силы после возвращения домой.

ЕС должен знать об этих демографических тенденциях и использовать их для демократизации Беларуси.

Строительство Островецкой атомной электростанции критически важно с точки зрения безопасности для ЕС и должно тщательно контролироваться Европейским союзом.

И наконец, хотя это не менее важно, Беларусь подвергается огромному давлению со стороны России в плане так называемого «углубления интеграции», которое наиболее вероятно приведет к потере суверенитета Беларусью.

ЕС должен это учитывать в своих отношениях с Беларусью»