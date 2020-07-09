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В Москве пришли с обысками к шеф-редактору «МБХ медиа», депутату Юлии Галяминой и координаторам «Открытой России»

  • 9.07.2020, 10:13
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В Москве пришли с обысками к шеф-редактору «МБХ медиа», депутату Юлии Галяминой и координаторам «Открытой России»
Юлия Галямина
Фото: AFP

Официально причин обысков не называются.

В Москве сегодня утром полиция пришла с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, шеф-редактору "МБХ медиа" Сергею Простакову и координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик, передает svoboda.org.

Как сообщила в твиттере Галямина, в ее квартире, где проводится обыск, находится только ее сын. Он не хотел отрывать полицейским, но они пригрозили взломать дверь. Адвоката Михаила Бирюкова полиция в квартиру не пускает.

Правоохранительные органы официально не называют причин обысков.

По словам пресс-секретаря "Открытой России" Константина Фомина, формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа. Однако в самой организации их связывают с планировавшимся 15 июля митингом на Пушкинской площади против поправок в Конституцию, пишет "Медиазона". По информации издания, "Открытой России" не удается связаться с другими сотрудниками Андреем Пивоваровым и Алиной Данилиной.

Пивоваров и Галямина — участники кампании "Нет!", которые выступали против изменений Конституции и, в частности, обнуления президентских сроков Владимира Путина.

В Томске полиция проводит обыск у юриста "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, сообщает "Медиазона". По словам жены Прянишникова, ему не дали позвонить адвокату.


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