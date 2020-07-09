Работник «Атланта»: Сашу у нас сюрпризы могут ждать 9 9.07.2020, 10:14

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Предприятие готовится к приезду «трех процентов».

За работу никто не держится, так что Сашу сюрпризы могут ждать. "Атлант" готовится к приезду трехпроцентного, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Саша собирается 10 июля на минский "Атлант" приехать, - пишет работник предприятия. - Паранойя у пациента прогрессирует, боится даже собственной тени. По другому объяснить то, что происходит у нас, невозможно.

Тут такой "шухер" последние два дня, что все просто диву даются. Приехала спецбригада "в штатском", проверяют помещения на… наличие надписей против Лукашенко. Всех рабочих распределяют по местам, на которых они должны находиться, большинству вообще сказали, чтобы в день Х вообще на работе не появлялись. Их место займут "специально подготовленные люди".

Естественно, никаких вопросов, никаких масок, никаких даже намеков на недовольство – увольнение сразу. Другой вопрос, что за работу никто не держится, так что Сашу сюрпризы могут ждать".

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