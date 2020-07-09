Денис Дудинский: У каждого есть своя точка кипения 4 9.07.2020, 10:26

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Фото: tvr.by

Ведущий «Славянского базара» рассказал, почему вступился за магазин Symbal.by.

Популярные ведущие Денис Дудинский и Екатерина Раецкая в этом году не будут вести «Славянский базар». Причиной, как считает Денис, стал пост в соцсетях о задержании людей в очереди к магазину Symbal.by, передает «Радыё Свабода».

- Как вы узнали, что вас с Екатериной отстранили от ведения «Славянского базара»?

- Нам позвонила наша любимая режиссер конкурса Марина Романовская, которая всегда была за нас, и сказала: «Вот так вот». Собственно, не нужно было ничего дальше говорить. Мы увидели звонок и поняли, что сейчас пойдет речь не о том, в каких костюмах мы будем стоять на сцене. Когда мы подняли трубку, то сразу сказали: «Наверное, вы нам звоните относительно…» И там было все понятно. У меня это был пятнадцатый год ведения конкурса, а у Екатерины — пятый.

- Для вас это большое разочарование, что вы не сможете вести «Славянский базар»?

- Жаль, что так получается. Но в любом случае, как взрослый мужчина, я понимал, что если я размещаю такой пост, то будут какие-то санкции. То есть все имеют право на все. Если я имею право высказать свое мнение, то кто-то имеет право не согласиться с этой мыслью и, конечно же, отстранить от каких-то действий. Все было понятно.

- То есть причиной был этот пост о задержании в очереди к магазину Symbal.by?

- Об этом открыто не говорилось. Но мое мнение, что, скорее всего, да.

- А почему вы решили написать такой пост, высказаться на тему задержаний?

- Я обычно высказываюсь на те темы и о тех действиях, свидетелем которых я стал, где я могу отвечать за свои слова и поступки. Мои родители живут в районе магазина «Океан», мать ходит этой дорогой на рынок. И то, что произошло возле магазина Symbal.by, меня очень возмутило. И то, что я потом видел на видео, и то, о чем говорили люди: нельзя бить впятером одного, независимо от того, что этот один делает. Впятером нельзя. Не важно, ты братва из Шабанов или ты ОМОН, который находится в данный момент на службе. Нельзя. Нельзя унижать женщину. Нельзя хватать за руки пожилого человека. Это нельзя делать. Это меня возмутило, и, соответственно, я выложил такой пост.

- И после этого вы еще сами стали в очередь к магазину Symbal.by?

- Да. Дело в том, что в этом магазине, поскольку он рядом и там есть прекрасный чай, я покупал чай, и я понял, что мне нужно просто элементарно своими глазами увидеть, что и как происходит. Я стал в очередь и приобрел любимый чай. И за это я благодарен хозяевам магазина.

- Но от ведения «Славянского базара» отстранили и Екатерину. Она вас как-то поддержала?

- Она, конечно же, поддержала, хотя ситуация немного другая. Катя, как жена декабриста, как ее назвали в соцсетях, последовала за мужем.

- Как вы относитесь к таким санкциям, которые были применены не только относительно вас, но и относительно Мелитины Станюты, которую отстранили от ведения спортивной рубрики, относительно ведущей телеканала ОНТ Дмитрия Кохно?

- Относиться к этому очень сложно. Любой канал, разумеется, любой работодатель всегда найдет красивое, грамотное объяснение. Что на самом деле там происходит, мы никогда не узнаем. Но считать все это простым совпадением было бы глупостью. Мы понимаем, почему сейчас ведущих отстраняют от эфиров, почему отстраняют ведущих от работы, почему вычеркивают отовсюду артистов: просто это перестраховка и на всякий случай. Как бы чего не вышло. Как бы этот человек со сцены или в прямом эфире не призывал, не выкрикнул лозунг, не начал агитировать.

- Как вы думаете, это проявление цензуры?

- Надо понимать, что все ведущие работали на госканалах. И здесь государственный - это главное слово. И ты должен быть готов, если ты хотя бы на один дюйм затрагиваешь госструктуру, то в данный момент для гостелевидения, госмероприятий, госканалов ты становишься человеком под вопросом. И каждый ведущий не должен обижаться, он должен понимать, что это госканал. Если бы ты работал не на государственном телеканале — я не знаю, есть ли у нас такие — ты имел бы право говорить все что угодно. А поскольку ты работаешь на госканале, то у тебя есть два варианта: либо ты должен сохранять лояльность и высказываться в этом духе, либо ты должен просто не высказываться, даже если у тебя внутри что-то накипело. Это нормальная практика, я думаю, что такая практика в любой стране. Нельзя где-то на телеканале в Австралии сказать: «Правительство, вон, долой!» Тогда ты не будешь работать на госканале, ты пойдешь на частный. Если на частном канале, принадлежащему Джону Смиту, ты скажешь, что Джон Смит плохой, то ты не будешь работать на канале Джона Смита.

- Так теперь вы не будете писать подобных постов, если случится что-то вроде той ситуации возле магазина?

- Я буду писать. То, что я захочу, я буду писать, и это не зависит от того, что со мной будет дальше. Если я стану конкретным свидетелем какой-то гадости, которая происходит. Раньше я написал пост, как в песочницу привезли песок и засыпали ее вместе со всеми игрушками. Это из той же категории: если я это вижу, я об этом напишу. Когда я увижу, что песочницу засыпали, я напишу. Если я увижу, что в Шабанах взрослые дяди бьют женщину, я об этом напишу. Когда я увижу, что очередь в магазин разгоняют трактором, я об этом напишу.

- Не собираетесь ли вы оставить сотрудничество с государственным телеканалом?

- На БТ-1 я работал в программе «Доброе утро, Беларусь». Такой формат программы есть практически в каждой стране. Она не имеет отношения ни к политике, ни к выборам, ты работаешь с 6 до 9 утра, будишь людей, рассказываешь про собачек, котиков, про покрашенные скамейки и посаженные клумбы. Эта работа мне очень нравилась, прежде всего потому, что это живой эфир. Во-вторых, я очень люблю свою соведущую Светлану Боровскую, с которой всегда прекрасно работать. И какое у нас в этой программе прекрасное начальство, которое переживает и борется за тебя до конца! Мы дружим давно, встречаемся, тусим, ходим на пикники. Это всегда комфортно, мягко и интересно работать. То есть «Доброе утро, Беларусь» - для меня это прекрасная отдушина, несмотря на то, что нужно вставать в четыре утра. То есть сейчас в «Доброе утро, Беларусь» я пока в отпуске, со мной не расторгли контракт, у меня не забрали пропуск. Я пока официально в отпуске.

- Такие задержания, как вы видели возле магазина, были и раньше, людей избивали... Почему раньше те, кто сотрудничал с государственными телеканалами, не высказывались, не реагировали на такие задержания?

- У каждого человека есть своя точка кипения. У каждого человека есть весы, где на одной чаше твоя личная точка кипятка, а на другой — твои личные блага, и каждый человек думает, когда это перевесит. У меня есть свое дело, я не думаю, что перевесит. Я просто высказываюсь, чего бы мне это ни стоило, о том, что я увидел своими глазами и против чего я борюсь.