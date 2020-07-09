В РПЦ назревает серьезный раскол 8 Иван Яковина

9.07.2020, 10:34

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Иван Яковина

С точки зрения глубоко верующих людей, раскольниками выступил патриарх Кирилл.

По сути дела, его сейчас обвиняют в работе на дьявола: в подготовке к уничтожению рода человеческого и к воцарению Антихриста на Земле.

Обвиняющей стороной в данном случае выступило право-консервативное, традиционалистское крыло православной церкви, неформальным лидером которого стал схиигумен Сергий — человек в высшей степени необычный.

Чем известен схиигумен Сергий

Начать можно с того, что в миру его зовут Николай Романов. Так же, как звали последнего русского императора, которого большевики убили вместе со всей его семьей. По твердому убеждению Сергия, убийство это было ритуальным, хотя официально РПЦ и патриарх Кирилл этого не признают.

В советские времена Романов был коррумпированным ментом и убийцей, он убил несколько человек. В 1986 году его за эти дела посадили на 13 лет.

Когда он вышел, то ударился в религию, поступил в семинарию и стал монахом-священником. При постриге принял имя Сергий в честь Сергия Радонежского.

Уже на этом этапе Сергий стал известен благодаря своей невероятной энергии и харизме. Например, для него не составляло особого труда собрать денег и людей для строительства нового храма или монастыря.

В это время он церковь полностью устраивал. Ленивые и жадные попы и иерархи с удовольствием смотрели, как Сергий собирает огромные деньги и все их тратит на строительство и развитие храмов и монастырей.

Одновременно Сергий очень увлекся историей последнего императора — своего тезки Николая Романова.

Армия последователей Сергия

Фактически он стал лидером секты царебожников. Самым известным ее представителем была, например, Наталья Поклонская — бывшая «прокурор» Крыма.

Но самое главное то, что фанатично верующий и очень харизматичный Сергий стал быстро собирать себе огромную армию последователей. Причем люди к нему приходили не с самого социального дна, а очень даже успешные и влиятельные.

Помимо Поклонской, у него в последователях множество высокопоставленных военных, ментов, прокуроров, депутатов, чиновников, а также важных бандитов и священников.

Все эти люди чем-то помогают Сергию, а он — духовно окормляет их. Он стал для них настоящим отцом. В сети есть полно роликов, на которых взрослые и серьезные люди плачут, когда понимают, что Сергия у них могут отобрать.

Эти люди, если понадобится, пойдут за схиигуменом и в огонь, и в воду. А понадобится такое уже очень скоро.

Во что верит схиигумен Сергий?

С началом эпидемии коронавируса Сергий объявил о скором приходе Антихриста. Согласно его учению, COVID-19 запустило тайное мировое и злое правительство. Оно хочет сейчас распихать по домам и лишить свободы всех своих противников.

Сергий считает, что после этого под видом вакцинации будет проведено массовое чипирование людей, которых таким образом лишат своей воли.

Ну а потом тайное мировое правительство натравит одни народы на другие, заставив их убивать друг друга. Начнется Третья мировая война: выживут только верные сторонники мирового правительства, так называемый «Золотой миллиард».

Сергий считает, что из ада к этому миллиарду придет Антихрист и на Земле до второго пришествия будет установлено царство сатаны. Ну а наш схиигумен хочет этому помешать.

Более того, он считает, что РПЦ должна стать первой и главной линией обороны против мирового правительства и Антихриста.

По мнению Сергия, она должна бить во все колокола, молить Бога о помощи, не верить в истории о коронавирусе и сопротивляться вакцинации, за которой скрывается чипизация.

Что же вместо этого видит схиигумен?

Патриарх РПЦ Кирилл по приказу Путина массово закрывает храмы. Государство и церковь запрещают прихожанам собраться вместе, молиться и причащаться.

Схиигумен сразу все понял: патриарх Кирилл, который Владимир Гундяев, а также Путин, который по версии Сергия не сам Путин, а его клон — бесы и слуги сатаны.

По мнению Сергия, этих двоих, а также их окружение надо как можно быстрее отправить в ад: туда, откуда они, собственно, и появились.

По сути дела, в его картине мира начались последние дни перед концом света. Сейчас Путин и Гундяев по заказу мирового правительства активно ведут подготовку к приходу в этот мир Антихриста.

Борьба Сергия против Кремля и РПЦ

Соответственно, Сергий просто обязан сейчас поднять всех достойных людей на борьбу против «еретиков, раскольников, экуменистов, сатанистов и каббалистов». Именно так он называет президента и правительство РФ, а также руководство РПЦ.

Сергий — человек очень активный. Словами он не стал ограничиваться. Вместе с небольшой армией сторонников он пришел в построенный им самим же Среднеуральский женский монастырь. Он выгнал оттуда настоятельницу и превратил это место в свой личный феодальный замок со стражей, с двором, с крестьянами и хозяйством.

Там действует один закон — его слово. Журналистов там, например, очень не любят. Когда там появилась Ксения Собчак, ей тут же сломали нос. Статус приближенной к Путину особы ей не помог.

Создав себе базу, Сергий создал и канал коммуникации с внешним миром: регулярно записывает обращения в Youtube. С их помощью он стал супер успешным проповедником. Количество его сторонников стало быстро расти.

Схиигумен призвал своих людей создавать православное ополчение, то есть армию. Объявил вне закона Путина и Гундяева и пообещал провести поместный собор, чтобы их осудить.

Он с гневом ответил на письмо местного митрополита, который потребовал от Сергия покинуть монастырь и покаяться. Назвал его еретиком и экуменистом.

При этом схиигумен категорически отказался исполнять решение церковного суда, который лишил его сана и возможности проводить литургию.

Почему русские православные верят Сергию

В общем, Сергий отказался преклонить голову перед теми, кого он считает слугами тайного мирового правительства, Антихриста и сатаны.

Он вообще ничего не боится и абсолютно уверен в своей правоте. А вот его оппоненты, которые очень любят деньги и власть, но при этом совсем забыли о своей религии, не могут похвастать тем же.

При всех своих странностях, Сергий — реально верующий человек. А вот руководство РПЦ верит только в деньги. Это ни для кого не секрет.

Поэтому сейчас почти все православные в России верят неистовому сихигумену, но не Гундяеву, который любит отдыхать на яхтах с вином и молодыми девушками.

Так называемый патриарх и его окружение оказались, в общем, изолированы. Формально они все еще главные, но их слова пусты, их помыслы только о власти и о деньгах. И всем это очевидно.

Чего боится Путин

Соответственно, в РПЦ сейчас намечается серьезный раскол. И вы знаете, я не знаю, кто там победит. Путин и Гундяев, конечно, не могут допустить появления второго центра православия в России.

С другой стороны, сделать они ничего не могут. Пойти на штурм монастыря нельзя. Во-первых, там полно женщин и детей, будут жертвы. Во-вторых, это будет прямым доказательством заявлений Сергия о том, что Путин и Гундяев — слуги Антихриста.

В-третьих, как я уже сказал, у Сергия море сторонников среди российских силовиков. Они реально верят и в мировое правительство, и в сатанистов с каббалистами, и в скорый приход Антихриста.

Если эти люди получат приказ атаковать Сергия, они могут обернуть свое оружие против того, кто такой приказ отдал.

Сейчас Путин полностью, на 100%, зависит от лояльности силовиков. Поддержки в обществе уже не осталось. Поэтому он не может так рисковать поддержкой со стороны полиции, армии и ФСБ.

Он просто боится, что его власть останется совсем без опоры. Но и оставить схиигумена в покое Путин тоже не может. В конце концов, Сергий уже готовит ополчение, которое собирается Путина свергнуть и отдать его под суд.

Это уже не шутки, а серьезный мятеж. Я с огромным интересом буду сейчас наблюдать за развитием этой истории. Такого в новейшей истории РФ еще не было.

Сергий вместо Габышева

Точнее, было, но в гораздо более легком варианте. Помните шамана Александра Габышева, который шел на Москву? Это был добрый, мягкий, светлый человек. Такой себе Фродо Бэггинс, который шел в Мордор, чтобы спасти мир.

Путинские дементоры из ФСБ и ОМОНа посадили его в дурдом и сейчас пытаются накачать лекарствами, чтобы лишить рассудка.

Ну, не нравится вам добрый шаман-хиппи — получите яростного, организованного схиигумена со своим замком, с армией, с идеологией и связями. Это уже будет настоящий Его воробейшество из «Игры престолов», который и отберет у вас власть.

Иван Яковина, «Новое время»