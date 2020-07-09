Минфин США оштрафовал Amazon за доставку товаров в Крым 3 9.07.2020, 10:41

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Поставки стали нарушением санкционных программ.

В связи с доставкой товаров в Иран, Сирию и аннексированный Крым в период с 2011 по 2018 год компания Amazon должна будет выплатить около 135 тысяч долларов штрафа.

Министерство финансов США оштрафовало компанию Amazon за поставки товаров в период с ноября 2011 по октябрь 2018 года в Иран, Сирию и аннексированный Россией Крым. Кроме того, в этот период онлайн-ритейлер принимал заказы от лиц, находящихся в заграничных представительствах Кубы, Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии, говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина США, передает dw.com.

Эти поставки являлись нарушением санкционных программ, введенных управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), поясняется на сайте Минфина. По данным OFAC, компания Amazon не проверяла должным образом адреса и имена клиентов, контролируя эти данные в связи с санкциями.

По закону максимальный размер штрафа за явное нарушение данных предписаний составляет 1 038 206 212 долларов, указали в Минфине. Однако OFAC учла тот факт, что компания Amazon добровольно сообщила о нарушении, а также то, что это нарушение не является особо тяжелым, и назначила штраф в размере 134 523 долларов.

Это половина суммы всех трансакций, совершенных с нарушением законодательства. Именно она определяет базовый размер штрафа за подобные нарушения.