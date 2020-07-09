«Из-за этого проклятого идиота люди будут болеть по несколько раз» 11 9.07.2020, 10:41

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Фото: nn.by

Письмо белорусской медсестры о COVID-19 в стране.

Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится. Сколько можно врать нам о том, что у нас с коронавирусом всё хорошо? Письмо белорусской медсестры с Telegram-канала «Баста!»:

- Я работаю медсестрой в Минской больнице, то что творится сейчас, это не иначе как начало второго круга этого ада. Сегодня ночью на дежурстве врач просто села, заплакала и сказала, что это никогда не закончится.

Сказала, что из-за этого проклятого идиота люди будут болеть по несколько раз и уже через несколько месяцев медиков, готовых так работать, больше просто не будет.

Вы не представляете, что это. У нас некоторые сотрудники за четыре месяца просто постарели внешне, как будто войну прошли.

Пару дней назад у нас умерла сестра парня, который подарил ей "корону" после парада, на который его вынудили пойти. Он просто пришел в приемник и просил его пустить к ней, пока она еще дышала, говорил, что это из-за него.

Сейчас еще можно многое изменить, но для этого нужны ресурсы и волевое решение но ни того ни другого мы не дождёмся. Лукашенко своей тупостью убьет нас всех, если мы все не ощетинимся и не будем защищаться.

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