«Вместе победим»: белорусский бизнес собирает на билет «Саше 3%» до Гааги 2 9.07.2020, 10:56

2,546

Фото: tut.by

Как поддерживают боевой дух минчан различные компании.

«Вместе победим»: так поддерживают боевой дух минчан различные компании. А в некоторых кафе вместо чаевых собирают деньги на билет в Гаагу для Саши, пишет телеграм-канал «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.