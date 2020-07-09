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«Вместе победим»: белорусский бизнес собирает на билет «Саше 3%» до Гааги

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  • 9.07.2020, 10:56
  • 2,546
«Вместе победим»: белорусский бизнес собирает на билет «Саше 3%» до Гааги
Фото: tut.by

Как поддерживают боевой дух минчан различные компании.

«Вместе победим»: так поддерживают боевой дух минчан различные компании. А в некоторых кафе вместо чаевых собирают деньги на билет в Гаагу для Саши, пишет телеграм-канал «Баста!».

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