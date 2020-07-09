«Вместе победим»: белорусский бизнес собирает на билет «Саше 3%» до Гааги

«Вместе победим»: белорусский бизнес собирает на билет «Саше 3%» до Гааги2
- 9.07.2020, 10:56
- 2,546
Как поддерживают боевой дух минчан различные компании.
«Вместе победим»: так поддерживают боевой дух минчан различные компании. А в некоторых кафе вместо чаевых собирают деньги на билет в Гаагу для Саши, пишет телеграм-канал «Баста!».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.