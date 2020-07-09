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«Половина деревни ходит на работу с температурой»

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  • 9.07.2020, 11:20
  • 1,817
«Половина деревни ходит на работу с температурой»

Коронавирус распространяется по Копыльскому району.

Об этом Charter97.org сообщила жительница одной из деревень.

"Сейчас лето и наша школа сделала летний лагерь, в который приводят детей в том числе и из соседних деревень, - пишет она. - Детей много, потому что большинство родителей пытаются заработать хоть сколько, в основном все заняты в сельском хозяйстве.

Это было бы нормальным, если бы не тот ужасающий факт, что у нас половина деревни ходит на работу с температурой.

Брат работает в Копыле в центральной райбольнице, говорит, что свободных коек просто нет, все явно с "ковидом" и при этом ни одного "ковида" нет, потому что тестов нет.

А наши дети ходят в лагерь, общаются, едут домой, потом к бабушкам в гости. к тётям с дядями и так далее.

Всё очень плохо. Наша школа в агрогородке, и у нас вчера один тракторист просто потерял сознание на работе, потому что болеет. Все о его состоянии знают, но выговор сделали за то, что он якобы был нетрезв".


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