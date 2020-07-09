Ученые: Речь могла возникнуть из-за желания млекопитающих звучать брутальнее 9.07.2020, 11:30

Исследователи изучили 164 млекопитающих.

Зоологи из Нидерландов и Швейцарии предположили, что речь возникла после того, как далекие предки человека научились имитировать низкие звуки. Искажать свой голос им понадобилось, чтобы произвести впечатление на женщин и казаться брутальнее, пишет журнал «Нож».

Обычно на частоту голоса влияет размер тела — чем оно больше, тем ниже издаваемые звуки. Некоторые животные научились воспроизводить нужные звуки — это называется «нечестным биологическим сигналом». Самка слышит низкие звуки и думает, что их издает крупный самец и таким образом хитрые особи выигрывают сексуальный отбор.

Ученые проверили, могут ли животные, занижающие свой голос, обучаться новым звукам. Они изучили 164 млекопитающих: среди них были мыши, обезьяны, морские котики и ламантины. Оказалось, все притворщики обладают способностью запоминать и воспроизводить незнакомые ранее звуки.

Теперь исследователи хотят расширить свою теорию, добавив в нее другие причины для искажения голоса. Также в их планах провести эксперименты с большим числов млекопитающих. Конечная цель — выяснить, действительно ли имитация низких звуков была первым шагом к развитию человеческой речи.