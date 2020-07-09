Польский миллионер продает белорусский «Идея Банк» 4 9.07.2020, 11:38

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Фото: infobank.by

Отголосок дела против «Белгазпромбанка»?

Стало известно, что один из богатейших польских бизнесменов, владелец финансового холдинга Getin Лешек Чарнецкий cобирается продать белорусский «Идея Банк». Об этом сообщает издание wnp.pl.

«Правление Getin сообщает, что в связи с получением двух предложений о покупке дочерней компании «Идея Банк Беларусь» с головным офисом в Минске, сегодня было решено приступить к действиям, направленным на потенциальную продажу всех акций, находящихся в «Идея Банк Беларусь», - заявили в компании польского бизнесмена.

Getin Holding вышел на белорусский рынок в 2008 году, купив за около 6 млн долларов контрольный пакет небольшого «Сомбелбанка». Приход крупного инвестора не особо сказался на положении банка на белорусском финансовом рынке. Новый импульс белорусский бизнес Чарнецкого получил в 2012 году, когда было принято решение (и выделены соответствующие инвестиции) о создании и развитии на базе «Сомбелбанка» (в 2013 году он переименован в «Идея Банк») розничного банка.

В 2013 году Лешек Чарнецкий за 4,8 млн евро купил у пула международных институциональных инвесторов Белорусский банк малого бизнеса и в 2015 году завершил его присоединение к «Идея Банку».

Напомним, в последнее время в Беларуси у банков с иностранным капиталом начались проблемы. После того, как белорусские власти начали уголовное дело против топ-менеджеров «Белгазпромбанка», которым двадцать лет руководил выдвигающийся в президенты Виктор Бабарико, многих белорусов начали заставлять расторгать договора с банками, где есть иностранный капитал.

Также Нацбанк ввел свое временное руководство в «Белгазпромбанке», после чего многие клиенты заявили о пропаже денег из депозитных ячеек.