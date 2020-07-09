Die Welt: Опьяненная Россия проигрывает 1 9.07.2020, 11:41

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Иногда - даже по крупному.

"Водку считают в России "матерью родной". Военные походы заканчивались неудачей, потому что водка мешала маневрам. До сих пор принято считать: в России бессмертен лишь тот, кто красуется на этикетке бутылки водки", - пишет немецкое издание Die Welt (перевод - inopressa.ru).

"Он схватил персидскую княжну, свою возлюбленную, и выбросил ее за борт. После чего она горестно утонула. Его команда наблюдала за этим с удовольствием. Так Стенька Разин доказал, что он не слуга своего отца, персидского шаха Сулеймана I. "Волга, Волга, мать родная", - поется в популярной балладе об атамане донских казаков и предводителе восстания против царя. А так как эта строчка вызывает такие красивые ассоциации, есть и водка, рекламируемая словами "водка, водка, мать родная", - повествует журналист Петер Диттмар.

"Бессмертен в России лишь тот, чье имя - случайно или намеренно - оказалось на бутылке водки. Это касается как современников, например, есть водка "Горбачев", "Борис Ельцин", "Путинка", "Putinoff", "Медведев", а также ностальгическая "Сталинская". Есть и водка, названная в честь известного царя "Иван Грозный", "Царская" (с портретом Петра Великого), "Императрица Екатерина" и напоминающая о целой династии водка "Романов".

Множество названий водки напоминает не только о "широкой русской душе", но и, если вы не ослеплены блеском старых и новых царей, о несчастной российской истории. Поэтому уже много столетий принято говорить: "Бог помогает иногда. Водка - всегда".

"Среднестатистический россиянин все еще тратит на водку около 8,8% своего дохода, - пишет издание. - Ведь "Россия холодная, а водка греет". Или, как, согласно легенде, сказал еще в 988 году киевский князь Владимир Великий, "Руси есть веселие пити, не можем без того быти". Поэтому, считают некоторые языковеды, "водка" - это первое слово, которое пришло в западные языки из русского. Еще до слов "тройка" и "погром". И задолго до слова "гулаг".

"Лишь "самогону" не удалось это сделать, этой тайно приготовляемой "чуть теплой, 50-60-процентной гадости", как писал однажды (приезжий) репортер. Самогоноварение в России не искоренить. Ему не мешают и строгие штрафы, которыми то и дело угрожает власть, так как водка благотворна не только для глоток подданных, но и, благодаря высоким налогам, для государственной казны", - отмечает издание.

"Наверху ценили любовь своих поданных к водке. Об этом свидетельствует "руководство для рекрутов" под названием "О пользе умеренного и вреде чрезмерного потребления" (водки), которое в 1875 году подписал император Александр II".

"Но вместо того, чтобы укрепить боевой дух войск, последствия не оправдали ожиданий, - повествует автор статьи. - После поражения в Русско-японской войне 1905 года один немецкий репортер писал: "Кто победил русских? Задаются вопросом иностранцы. Это были не японцы, а спирт, спирт, спирт".

"Такой же ситуация, вероятно, была и во время Зимней войны Сталина в 1939/1940 годах. Тогда войскам было направлено 10 млн литров, ведь "сто грамм" входили в ежедневный рацион. А так как вести о погибших солдатах приходили с запозданием, их сослуживцы получали паек и за своих товарищей, которых больше не было в живых, так что порой "сто грамм" превращались в "пятьсот грамм". Не в последнюю очередь из-за этого закончилось неудачей намерение Сталина с ходу завладеть всей Финляндией в соответствии с тайными договоренностями пакта Гитлера-Сталина, хотя по своей численности и технике финны безнадежно уступали Красной Армии", - говорится в статье.

"Как до, так и после - вопреки всем реформам, революциям, войнам, поражениям и победам - в питейных обычаях ничего не изменилось. Мужчиной считается лишь тот, кто умеет пить. Того, кто пьет осторожно, считают слабаком".

"(...) Поэтому Виктор Ерофеев начинает свой "Русский апокалипсис" с сарказма: "Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было - водка", - пишет Die Welt.