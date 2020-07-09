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Фотофакт: Так выглядит панический страх «таракана» перед народом

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  • 9.07.2020, 12:38
  • 19,901
Фотофакт: Так выглядит панический страх «таракана» перед народом
Фото: AFP

Наглядная иллюстрация.

Наглядную иллюстрацию страха «Саши 3%» перед собственным народом опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Для легальной агитации в Минске во время президентской кампании выделено всего 6 мест в немноголюдных местах города. Сравните с возможностями для агитации, которые были еще год назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


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