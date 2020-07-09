Фотофакт: Так выглядит панический страх «таракана» перед народом

Фотофакт: Так выглядит панический страх «таракана» перед народом14
- 9.07.2020, 12:38
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Наглядная иллюстрация.
Наглядную иллюстрацию страха «Саши 3%» перед собственным народом опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Для легальной агитации в Минске во время президентской кампании выделено всего 6 мест в немноголюдных местах города. Сравните с возможностями для агитации, которые были еще год назад.
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