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«Будем вместе, и мечта осуществится»

  • 9.07.2020, 12:51
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«Будем вместе, и мечта осуществится»
Фото: ТАСС

Сегодня все только и думают о том, чтобы диктатор отцепился от трона и ушел.

Читатель группы гражданской кампании «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» прислал письмо следующего содержания:

- Добрый день! Читая ваши колонки я понял, что у Лукашенко 0% Все прекрасно понимают, что народ от него устал, и, если он уйдёт - всем будет лучше.

Люди, которые работают на Лукашенко - они за 26 лет запуганы, куплены, а некоторые просто зомбированы. Однако, все они с огромным удовольствием слили бы его в унитаз, как и весь белорусский народ слил бы. Поэтому, хочу обратиться к тем, кто все еще в команде Лукашенко, пусть и не по своей воле: переходите на сторону народа и ничего вам не будет, если на ваших руках нет крови.

Сегодня все только и думают о том, чтобы диктатор отцепился от трона и ушел. Это мечта белорусов, а если мы будем вместе – наша мечта осуществится.


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