Алексей Гончаренко: Никто за белорусский народ проблему диктатуры не решит 9 9.07.2020, 13:32

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Алексей Гончаренко

Очевидно, что в белорусском обществе созрел протестный потенциал.

Об этом в интервью программе сайта Charter97.org «Смена власти» заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, возглавивший недавно в украинском парламенте объединение «За демократическую Беларусь».

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- Добрый день, Алексей. Вы стали инициатором создания в Верховной Раде объединения «За демократическую Беларусь». Почему вы это сделали? Что вами двигало?

- На самом деле, мне кажется, это очень важно для Украины. Потому что я, понятно, в первую очередь украинский политик, я народный депутат, но считаю, что для Украины очень важно, чтобы наш большой сосед Беларусь была свободной и демократической страной: свободной от России, демократической в своем развитии. Я думаю, что это принципиально важно для всей Восточной Европы, а для Украины – так очень важно. Поэтому Украина не может быть в стороне от того, что происходит в Беларуси.

Во-вторых, мы, Украина, демонстрируем и декларируем европейские устремления. Это записано в нашей Конституции с прошлого года, что мы хотим стать частью Евросоюза. Но европейские ценности - это не только, когда мы апеллируем за помощью. Мне кажется, европейские ценности — это когда и мы занимаем какую-то активную позицию, тем более, в отношении Беларуси, белорусского народа, с которым фактически мы много-много столетий жили в одной стране. Сначала это была Русь, потом было Великое княжество Литовское, потом это была Российская империя, Советский союз. Понятно, что связи огромные, связи очень большие. И сейчас, конечно, мы понимаем, что Беларусь превратилась в страну, в которой есть диктатор, наверно, самый яркий диктатор Европы, который есть. Речь идет об Александре Лукашенко.

Сейчас в Беларуси проходят президентские выборы. Со стороны показалось, что есть какая-то возможность альтернативы. Но тут же начались репрессии. И такие жесткие репрессии, когда задерживают кандидатов в президенты, их родственников, заводятся уголовные дела и т.д. Поэтому в таких условиях я посчитал, что важно, чтобы в украинском парламенте появилась такая группа, которая заявит некую политическую позицию. Понятно, что наши возможности как-то повлиять на ситуацию внутри Беларуси, мизерные. Но политическую позицию мы заявить можем.

Я помню, как в конце 2013-начале 2014 года для Украины во время Революции Достоинства было важно каждое слово, когда мы боролись с Януковичем, который в последний момент развернул государство в Россию и стал двигаться к Путину. Тогда нам было важно каждое такое заявление. Поэтому хочется верить, что и в Беларуси оно кому-нибудь придаст сил, а может быть мы что-то сможем и сделать для того, чтобы помочь в демократическом развитии.

Поэтому мы назвали объединение «За демократическую Беларусь». И вообще, мы бы хотели, чтобы «Белоруссия» превратилась в «Беларусь» и всем, чем можем, что от нас зависит, готовы помогать.

- Какие действия будут предприниматься группой?

- На этом этапе планируем подготовить на следующую сессионную неделю (она у нас последняя по расписанию) проект постановления Верховной Рады с обращением к руководству Беларуси с требованием остановить политические репрессии. Я не могу утверждать и гарантировать, что этот проект будет вынесен и что он получит поддержку, потому что, в основном, в группу вошли представители фракций или оппозиционных, у нас пока нет ни одного члена провластной партии, которая имеет монобольшинство в украинском парламенте. В нашу группу вошли депутаты из фракции «Европейская солидарность» (я один из них), фракции «Голос», фракции «За майбутнє» и внефракционные народные депутаты. Сейчас к нам еще коллега из «Батьківщини» планирует присоединиться.

Мы надеемся, что объединение будет расширяться. Но, понятно, не знаю, насколько успешным будет принятие этого постановления, но мы, как минимум, попробуем. Это будет наш первый шаг.

Также с нами связалось украинское издательство «Фолио», которое готовится сейчас выпускать книгу «Белорусский Донбасс». То есть это такая смешанная белорусско-украинская тема. Авторами являются бывшие журналисты минской редакции «Радио Свобода», и мы уже нашли возможность помочь в издании этой книги. Я считаю, что это какой-то шаг, чтобы подчеркнуть связи и показать нюансы наших отношений.

Это шаги, которые по состоянию «на сейчас» мы запланировали. Кроме того, конечно, мы будем следить за ситуацией в Беларуси. В ближайшее время там закончится регистрация кандидатов в президенты. Мы увидим, будут ли зарегистрированы реально оппозиционные кандидаты и будем смотреть, что будет происходить дальше. Мы, как объединение, будет стараться очень быстро реагировать, заявлять позицию.

- Как вы оцениваете ситуацию в Беларуси накануне очередных президентских выборов? Потому что назвать это «выборами», конечно, невозможно.

- Очевидно, что человек, который правит 26 лет, собирается себя переназначить. Речь идет об Александре Лукашенко. И на выборы это не похоже. Очевидно, что сейчас все в руках белорусского общества. Насколько белорусское общество готово сопротивляться переназначению Лукашенко, насколько созрел этот протестный потенциал, насколько серьезно он уже есть в самом обществе и насколько сильной является вертикаль и система, построенная Лукашенко? Я могу судить об этом только извне.

Понятно, что точного ответа нет, хотя, я думаю, что его нет ни у кого. И никто до конца не знает, что произойдет.

Я видел определенные оптимистические знаки: очереди людей, которые хотели поставить подписи в поддержку оппозиционных кандидатов. Я так понимаю, что для Беларуси это достаточно необычное явление. Похоже, что определенный протестный потенциал созрел в белорусском обществе.

Но еще раз хочу подчеркнуть цель нашего объединения. Мы не планируем и не хотим вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Беларуси с точки зрения поддержки того или иного кандидата. Это не наше право, мы не граждане Беларуси. Но мы хотим, чтобы выборы прошли демократично, чтобы люди демократично могли избрать своего лидера. Вот наша цель, именно об этом мы будем говорить.

Кстати, отвечая еще на ваш прошлый вопрос. Я являюсь одним из делегатов Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Сейчас из-за коронавируса у нас уже не состоялись две сессии: апрельская и июньская. А на июньской сессии я планировал обязательно поднимать вопрос Беларуси, как минимум, в выступлениях в зале. Может быть, будем готовить какие-то проекты резолюции, в зависимости от ситуации. Следующая сессия у нас будет в октябре. Я надеюсь, что она уже состоится. Это тоже важная площадка, где Беларуси нет, вы знаете, что Беларусь не входит в Совет Европы, как раз из-за Александра Лукашенко. Но это важная международная площадка, особенно важная с точки зрения прав человека, да и в принципе на европейском континенте - самая значительная международная площадка. Мы обязательно будем поднимать белорусскую тему и там.

Кроме меня, в объединение вошел еще Рустем Умеров. Это крымский татарин, гражданин Украины, депутат от фракции «Голос». Он тоже представляет Украину в ПАСЕ. Нас таких двое, может быть, это тоже нам даст какие-то инструменты.

- Сегодня в Европе возвращаются к обсуждению санкций против режима Лукашенко. Украина готова придерживаться общей политики в отношении Беларуси вместе со своими европейскими партнерами?

- Я не могу ответить на этот вопрос, потому что сегодня нахожусь в оппозиции, а этот вопрос, понятное дело, будет решать украинская власть. Мы видели, что Зеленский проводил встречи с Лукашенко. С одной стороны, очевидно, что есть Лукашенко, он глава Беларуси, и Украине нужно коммуницировать с белорусской властью. С другой стороны, насколько они в этом общении углубились, я не знаю, поэтому не могу ответить на вопрос, насколько Украина здесь будет придерживаться какой-то политики, насколько Украина готова.

Мы понимаем, что Украина сама находится в сложном положении. Наш самый большой сосед – Россия – является агрессором, захватила Крым, часть Донбасса. Беларусь – второй по размерам государственной границы наш сосед. При этом мы понимаем, что Беларусь очень глубоко интегрирована в путинскую систему, особенно все, что касается внешней политики и безопасности. Там общие базы данных пограничных служб, военные базы на территории Беларуси. Конечно, это риск и угроза для Украины.

С одной стороны понятно, что украинское правительство будет занимать достаточно осторожную позицию, с другой стороны – мою позицию вы поняли.

- Да, спасибо вам за эту позицию. Действительно, есть такая проблема, кем бы ни были президенты Украины, автократы или демократы, они всегда выстраивали тесные, замешанные на бизнесе, отношения с диктатором Лукашенко, который, к слову, является нелегитимным правителем Беларуси. Могут ли сейчас белорусы рассчитывать на некую принципиальность украинских политиков?

- Как говорят, «я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика». Я не могу говорить за всех. У депутатов, которые вошли в наше объединение, есть четкая позиция, мы считаем, что Беларусь должна быть демократичной, что то, что происходит сегодня в Беларуси - это вопиющее нарушение и верховенства права, и демократии, и прав человека. Поэтому мы считаем Александра Лукашенко диктатором.

Что касается остальных, я за них сказать не могу. Понимаю, почему в принципе любое украинское правительство коммуницирует с правительство Беларуси по понятным причинам, я уже сказал об этом ранее. Но в то же время считаю, если мы хотим быть частью политической Европы, европейской семьи, то требуем от них определенных ценностей и принципов, чтобы они их исповедовали, например, по отношению к российско-украинскому конфликту. Это наше право. Но тогда, наверно, и мы не можем какими-то другими лекалами подходить, например, к ситуации в Беларуси.

- Белорусы гибли за свободную и независимую Украину и на Майдане, и на Донбассе. Независимые медиа и демократические силы страны всегда занимали проукраинскую позицию. Как украинцы могут помочь белорусам сегодня в борьбе за свободу?

- Выступая в Верховной Раде я вспоминал Михаила Жизневского, который был первым погибшим во время Революции Достоинства на Майдане. Как я говорил, наша группа сейчас помогает выпустить книгу «Белорусский Донбасс». Это такое очень интересное исследование. Электронная версия уже есть в интернете, кому интересно, можете найти. А в ближайшее время, мы выпустим печатную редакцию в Украине. Могу вам сказать, что там есть исследования и о тех белорусах, которые воевали на стороне так называемых «ДНР» и «ЛНР», фактически были российскими наемниками, и о тех белорусах, которые воевали на стороне Украины. Это интересно.

Мы благодарны тем белорусам, которые помогали и поддерживали нас и на Майдане, и на Донбассе. Конечно, нам бы хотелось, чтобы было как можно меньше белорусов, которых пропаганда или «длинный рубль» заставляют идти воевать против Украины на Донбассе. Никому ничего хорошего это не принесло.

Что касается того, как можем помочь мы, пока я вижу, что мы можем помочь политической позицией, поднятием этой темы на тех площадках, которые нам доступны. Нам пока доступна Верховная Рада Украины, что мы и сделали, и Парламентская Ассамблея Совета Европы, когда она заработает, и там мы будем эту тему поднимать. Это пока то, что мы можем сделать.

Мы будем реагировать. Если к нам будут обращения со стороны белорусов по поводу того, какая еще им будет нужна помощь, будем искать возможности ее оказывать.

- Наша программа называется «Смена власти». Ваша страна имеет огромный опыт трансформации и революции. Как Беларусь может освободиться от тирана, на ваш взгляд? На выборы, как мы видим, рассчитывать не приходится.

- Да, наш опыт следующий: в Украине было три революции. Одна была еще на границе 1990-1991 годов, одна – Оранжевая революция на Майдане, которая как раз была связана с выборами и попыткой власти сфальсифицировать результаты выборов, когда люди массово вышли. И последняя – это Революция Достоинства. Она произошла не в связи в выборами. Общество так отреагировало на смену внешнеполитического курса страны, когда Янукович, который собирал голоса пророссийских избирателей, но в первые годы своего правления очень активно двигал Украину к соглашению об ассоциации с Европейским Союзом, а когда это все дошло до точки, когда нужно было подписывать, резко развернулся и пошел в сторону Российской Федерации.

Общество это не приняло, общество вышло на улицу. Вы дальше знаете все, что было. К сожалению, было и достаточно много жертв, но Украина отстояла свой европейский выбор и демократию в стране. Поэтому здесь все зависит от белорусского общества.

Опыт у нас такой. С одной стороны, помощь и заявления Европы и США для нас были очень важны, когда к нам приезжали американские и европейские политики. С другой стороны, в ключевой и решающий момент революции как раз европейские политики пытались договориться, поэтому в общем-то все было в руках украинского народа.

Так и здесь: все в руках белорусского народа. Никто за белорусский народ проблему диктатуры не решит, это очевидно. На все это накладывается (для Украины и Беларуси это общая проблема) Владимир Путин. Я не знаю деталей его отношений с Лукашенко, они, наверное, не безоблачные. Но очевидно, что для Путина неприемлема смена власти таким путем, как это произошло в Украине на революциях, а это, похоже, единственный путь, по которому она может произойти и в Беларуси.

Во всяком случае, если опять не будет демократических выборов, это означает, что есть только один способ.

- Я знаю, что вы родом из Одессы. Вас что-то связывается с нашей страной помимо территориального соседства?

- Я родом из Одессы, но с 2014 года я народный депутат Украины, живу в Киеве. У меня по линии отца есть белорусские корни. В Беларуси я был один раз, в 2013 году. Я имею в виду, после развал Советского союза, как в независимой стране.

Не могу сказать, что у меня много связей с Беларусью, но все мной выстрадано внутренне. Это для нас очень важная страна в том смысле, что если бы Беларусь стала действительно свободной и демократичной страной, Украине было бы намного легче сопротивляться российской агрессии и двигаться в сторону Европы.

То, что Украина зажата между диктаторскими режимами, это плохо для нас и дает нам неправильные и плохие сигналы, в том числе, украинскому обществу. Поэтому чем быстрее Беларусь станет демократичной и свободной, тем лучше для Украины.