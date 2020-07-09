Против активиста «Народной Грамады» Сергея Спариша возбуждено уголовное дело 1 9.07.2020, 13:59

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Сергей Спариш

Фото: «Радыё Свабода»

Активист находится в ИВС на Окрестина.

Как стало известно правозащитникам ПЦ «Весна», против активиста и пресс-секретаря «Народной Грамады» Сергея Спариша возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК РБ («организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

Он находится в изоляторе временного содержания на ул. Окрестина.

Сергей Спариш был грубо задержан 25 июня. Сотрудники в штатском фактически вытащили его из собственной квартиры. Активиста почти без одежды тащили из квартиры по ступенькам. Тогда его забрали отбывать 15 суток, которые он ранее получил за возложение цветов на Военном кладбище 8 мая.

На данный момент уже 18 человек находятся под стражей в рамках уголовных дел по ст. 342 УК РБ. Это блогеры Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Дмитрий Козлов, Игорь Лосик, задержанные после провокации в Гродно Дмитрий Фурманов, Вергилий Ушак, Артем Cаков, Александр Аранович, Владимир Наумик, Василий Бобровский, Евгений Резниченко, Владимир Книга, Андрей Новиков, политики Николай Статкевич, Сергей Спариш.