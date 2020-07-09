Гитанас Науседа: Литва может отказаться от углубления отношений с Беларусью 3 9.07.2020, 14:08

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Если Минск перейдет «красные линии», то у Вильнюса нет морального права на сотрудничество с такими властями.

На годовой пресс-конференции в четверг президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что после того, как он стал президентом, решение Литвы возобновить диалог с Беларусью соответствует и изменениям политики США, а также Евросоюза в отношении этой страны, пишет Delfi.

Однако Литва, по его словам, использует в отношении Беларуси "селективную политику", проводя "красные линии" в вопросах защиты прав человека и безопасности Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС).

"Мы пытаемся помочь Беларуси в создании большей независимости, суверенитета, если они на самом деле искреннее к этому стремятся. Я полагаю, что такая политика имеет смысл, но для этого нужно одно – эти красные линии не должны нарушаться", – сказал Науседа.

"Если выяснится, что белорусские власти пытаются сохранить свой мандат любыми средствами, в том числе и, попирая права человека, открыто преследуя политических оппонентов по разным поводам, придется констатировать такое положение, которое имеется, и заявить, что для нас это неприемлемо и у нас нет ни морального, ни иного права углублять отношения с таким государством", – заявил президент.