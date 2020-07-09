В предчувствии неизбежного финала 2 Аркадий Янковский, kasparov.ru

9.07.2020, 14:57

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АРКАДИЙ ЯНКОВСКИЙ

Бригады завербованной Кремлем шантрапы выходят из повиновения.

КГБ издавна методично выстраивал систему влияния и манипулирования в России. Был недолгий период в истории России, когда события развивались бурно, и полный контроль за общественными процессами оказался затруднителен, хватка спецслужб тогда несколько слабела…

Но многие заложенные еще во времена Перестройки мины и триггеры были и остаются в активе. Внедренная агентура вместе с новой порослью недоотвязанных адептов сегодня на сцене…

Самый яркий пример, конечно же, это господин Жирик – придуманный оппозиционер с талантом и под убийственным компроматом.

Нынче он не просто ангажированный раскрученный актер, но и столп самовоспроизводящейся и самообеспечивающейся структуры. Его отряд отморозков, послушных кому следует, постоянно пополняется и весьма дееспособен, несмотря на естественные кадровые расходы…

Бандиты, авантюристы и геи – любимые объекты вербовки рыцарей плаща и кинжала. Сам знаменитый обитатель дрезденской резидентуры занимался этим…

По лекалам мастеров спецопераций клиенты быстро превращаются в управляемых "политиков" и затем тянут лямку с грузом тайных заданий или же, ждут своего единственного часа Х, когда придется исполнить "долг".

Как известно, мир устроен так, что энтропия неуклонно возрастает. Растет многоуровневость и переплетение связей в Конторе, накапливается число проколов и противоречий, разросшаяся спецслужба становится неповоротливой и не успевает за динамикой актуальности.

Сегодня бригады завербованной шантрапы порой выходят из повиновения. Банда под названием ЛДПР в условиях хаотизация общего государственного управления превращается в анархическую группу, солисты которой срываются с поводка лубянских спецов.

Арест незапланированного, но казалось управляемого губернатора-жириновца, это попытка поставить в строй номенклатурную фигурку, соблазнившуюся самостоятельностью.

Случай с одной стороны рядовой и не первый, но в контексте общей системной деградации, становящейся чуть ли не витринной, подобная ампутация руководителя крупного региона выглядит абсолютно вынужденной и болезненной во всех отношениях.

Своего рода, это арест самих себя, новый и очередной арест собственного наемника в попытке остановить разбредание и непослушание подручных.

В чем-то этот арест показательный и декоративный, но, видимо, скорее он уже отчаянный.

Отчаянный в предчувствии неизбежного финала.

И, хочется верить, реального ареста самих правителей Системы.

Аркадий Янковский, kasparov.ru