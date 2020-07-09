Стало известно, когда древние люди начали показывать свою индивидуальность 9.07.2020, 14:43

1,900

Ракушки — это один из самых древних способов, с помощью которого люди украшали себя.

Новые находки археологов показали, что выражение себя через предметы украшений началось еще 120 000 лет назад. Древние люди намеренно собирали раковины с дырочками, чтобы нанизывать их вместе, как бусины, пишет «Популярная механика».

Ракушки — это один из самых древних способов, с помощью которого люди украшали себя. Раковины с одной палеолитической стоянки в пещере Кафзе (датированной 120 000 лет назад) естественно перфорированы, что позволяет ученым предположить, что эти предметы были намеренно собраны и нанизаны вместе.

Чтобы исследовать возможность преднамеренного создания украшений из раковин, ученые собрали одни и те же виды перфорированных раковин и смоделировали потенциальное использование и износ, присутствующие на оригинальных образцах. Сначала исследователи систематически истирали раковины о различные материалы, такие как кожа, песок и камень, чтобы получить каталог моделей износа, затем повесили раковины на жгуты из дикого льна, чтобы идентифицировать модели износа, характерные для подвески. И уже после этого они сравнили эти образцы с оригинальными раковинами из пещеры Кафзе.

Микроскопический анализ пяти, наиболее хорошо сохранившихся раковин из пещеры Кафзе, выявил следы, соответствующие тем, которые были созданы на имитируемых раковинах при контакте с нитью, а также следы контакта между раковинами, указывающие на то, что предметы висели близко друг к другу. На четырех из пяти оригинальных раковинах также были обнаружены следы окрашивания охрой.

Хотя невозможно точно определить символическое значение таких украшений, тот факт, что раковины часто встречаются на палеолитических стоянках, говорит об их важности. Кроме того, наличие веревки для носки, по‑видимому, предполагает, что важна была не только сама коллекция ракушек, но и возможность «хвастаться» ими перед другими.