В Южной Корее пропал мэр Сеула
- 9.07.2020, 15:07
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Незадолго до пропажи Пак Вон Сун отменил одну из ранее запланированных встреч.
Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство Yonhap, пишет «Новое время».
О пропаже мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна заявила его дочь.
По ее словам, отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, а телефон отключил.
Кроме того, в полиции отметили, что незадолго до пропажи Пак Вон Сун отменил одну из ранее запланированных встреч.
Южнокорейские правоохранители привлекли к поискам мэра служебных собак и дроны, однако пока его поиски успехом не увенчались.