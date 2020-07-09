В Южной Корее пропал мэр Сеула 9.07.2020, 15:07

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Пак Вон Сун

Фото: Yonhap News

Незадолго до пропажи Пак Вон Сун отменил одну из ранее запланированных встреч.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство Yonhap, пишет «Новое время».

О пропаже мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна заявила его дочь.

По ее словам, отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, а телефон отключил.

Кроме того, в полиции отметили, что незадолго до пропажи Пак Вон Сун отменил одну из ранее запланированных встреч.

Южнокорейские правоохранители привлекли к поискам мэра служебных собак и дроны, однако пока его поиски успехом не увенчались.