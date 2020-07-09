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Участник Флешмоба солидарности: Соседи вынесли большую колонку, а я просто вышел с флагом

  • 9.07.2020, 15:27
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Участник Флешмоба солидарности: Соседи вынесли большую колонку, а я просто вышел с флагом

Людей охватило движение.

Вчера в Беларуси прошел шестнадцатый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

«Вчера, наконец, к флешмобу присоединились люди. Кто-то вынес большую колонку. Мощности моих не хватало, поэтому просто выходил с флагом. Несколько человек просто поддерживали в окнах, люди на улице тоже замечали и показывали поддержку. Будем продолжать дальше выходить», - рассказывает подписчик группы «Стоп Лука» в социальной сети «ВКонтакте».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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