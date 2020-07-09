Мы — партизанская страна, а не крепостные крестьяне 3 9.07.2020, 15:59

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Перекроем кислород ОМОНУ, чиновниками и прикорытному бизнесу?

Читательница Telegram-канала "Баста!" из Минска обратилась к белорусам.

"После 1994 года я вообще не ходила на выборы не было смысла, так как таракан выбирал себя сам, - пишет она. - За эти годы видела все, в том числе беспредел и хамство чиновников.

И хотелось бы знать, они что, забыли, кто на них работает, кто кормит ОМОН, армию, милицию? Про Лукашенко вообще нет разговора, он давно перепутал свое с народным.

Ведь понятно кто их содержит. Так может им всем - ОМОНу, чиновникам, "депутатам", прикорытному бизнесу - перекрыть кислород? Совсем скоро придет время устраивать забастовки на госпредприятиях. Нужно уже сейчас готовить их, разговаривать с коллегами по цеху, по отделу.

Нужно будить, поднимать спальные районы. Каждый вечер выходить на балкон и греметь утварью, чтобы плохо спалось ему, развешивать листовки.

Мы - партизанская страна. Народ наш очень смелый, решительный и трудолюбивый, но мы не крепостные крестьяне и сейчас не 19-й век".

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