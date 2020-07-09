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Роберт Бедронь: Белорусы ожидают перемен и поддержки от Европы

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  • 9.07.2020, 16:26
Роберт Бедронь: Белорусы ожидают перемен и поддержки от Европы
Роберт Бедронь

Председателем делегации Европарламента по связям с Беларусью призвал Минск провести свободные выборы.

Председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь рассказал в «Фейсбуке», почему призвал Евросоюз к введению санкций против режима Лукашенко:

- В центре Европы режим Лукашенко усиливает репрессии против своих противников. Наши соседи в Беларуси ожидают перемен и поддержки со стороны Евросоюза. Вот почему я призвал немедленно освободить всех несправедливо арестованных и дать возможность гражданам Беларуси участвовать в свободных и демократических выборах. Жыве Беларусь!


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