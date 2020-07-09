Роберт Бедронь: Белорусы ожидают перемен и поддержки от Европы 1 9.07.2020, 16:26

Роберт Бедронь

Председателем делегации Европарламента по связям с Беларусью призвал Минск провести свободные выборы.

Председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь рассказал в «Фейсбуке», почему призвал Евросоюз к введению санкций против режима Лукашенко:

- В центре Европы режим Лукашенко усиливает репрессии против своих противников. Наши соседи в Беларуси ожидают перемен и поддержки со стороны Евросоюза. Вот почему я призвал немедленно освободить всех несправедливо арестованных и дать возможность гражданам Беларуси участвовать в свободных и демократических выборах. Жыве Беларусь!