Ученые прогнозируют потепление на 1,5 градуса в ближайшие пять лет 9.07.2020, 16:30

Климатологи отмечают, что эти изменения затронут Арктику.

Ученые предсказывают глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию в ближайшие пять лет — вероятность такого сценария 1 к 5, пишет «Нож» со ссылкой на The Guardian.

Среднегодовые температуры могут вырасти как минимум на 1-1,5 градуса в период с 2020 по 2024 год, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации.

Климатологи также отмечают, что потепление ударит по Арктике, в районе Атлантики повысится опасность штормов, а территории Южной Америки, юга Африки и Австралии ожидает засуха — больше, чем в предыдущие годы.

Согласно Парижскому соглашению по климату, подписанному в 2016 году, страны намерены удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C.