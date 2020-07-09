Активистки движения «Матери 328» планируют начать голодовку 9.07.2020, 17:00

Многие вопросы по антинаркотическому законодательству остаются «висеть в воздухе».

Активистки движения «Матери 328» подготовили открытое обращение ко «всем структурам власти Республики Беларусь», где обещают начать голодовку с 16 июля, передает «Белсат».

Обращение подписали представительницы движения Алла Берналь и Елена Кузьмина.

В заявлении отмечается, что власти приняли незначительные изменения в антинаркотическом законодательстве, а вопрос помилования осужденных по статье 328 Уголовного кодекса «до сих пор повис в воздухе». Также остается проблема ресоциализации и трудоустройства бывших узников, так как большинство предприятий просто не хотят брать таких людей на работу.

Движение «Матери 328» напоминают о своих главных требованиях:

1. Создание независимой комиссии из представителей власти, депутатов, правозащитников, независимых экспертов;

2. Пересмотр дел осужденных по ст.328;

3. Встреча с Лукашенко.

«На основании всего изложенного заявляем, что матери объявляют очередную, санкционированную голодовку до удовлетворения наших требований. Дата начала акции 16 июля 2020 года», – отмечается в заявлении.