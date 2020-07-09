закрыть
9 июля 2020, четверг, 17:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джефф Безос стал богатейшим человеком в мире как минимум за 40 лет

  • 9.07.2020, 17:14
Джефф Безос стал богатейшим человеком в мире как минимум за 40 лет
Джефф Безос

Рыночная капитализация Amazon выросла до рекордных показателей.

Состояние основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса выросло до $182,6 млрд в связи с подорожанием акций компании (Безосу принадлежит 11,1% акций).

Как пишет "Гордон", рыночная капитализация Amazon выросла до рекордных $1,54 трлн.

На сегодняшний день Безос является самым богатым человеком в мире. Кроме того, он – богатейший человек на планете как минимум за последние 40 лет, когда Forbes составляет рейтинги активов бизнесменов.


популярное за неделю

Мнение

У нас 9 миллионов шансов
У нас 9 миллионов шансов Ольга Николайчик
Конкурент Путина
Конкурент Путина Леонид Невзлин
В Беларуси происходят серьезные сдвиги
В Беларуси происходят серьезные сдвиги Андрюс Кубилюс
Давайте не подведем наших героев
Давайте не подведем наших героев Алесь Круткин