Джефф Безос стал богатейшим человеком в мире как минимум за 40 лет 9.07.2020, 17:14

Джефф Безос

Рыночная капитализация Amazon выросла до рекордных показателей.

Состояние основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса выросло до $182,6 млрд в связи с подорожанием акций компании (Безосу принадлежит 11,1% акций).

Как пишет "Гордон", рыночная капитализация Amazon выросла до рекордных $1,54 трлн.

На сегодняшний день Безос является самым богатым человеком в мире. Кроме того, он – богатейший человек на планете как минимум за последние 40 лет, когда Forbes составляет рейтинги активов бизнесменов.