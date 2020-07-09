Германия предлагает ЕС проект «медицинские поезда» 2 9.07.2020, 17:41

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Новый военный проект будет использоваться для проведения эвакуационных операций.

Пандемия COVID-19 показала необходимость переоценки восприятия военной угрозы в ЕС и обнаружила пробелы в реакции блока на кризис, поэтому ЕС должен быть лучше подготовлен к пандемии или событиям с большим количеством тяжелораненых.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, представляя приоритеты председательства Германии в Совете ЕС в сфере безопасности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр предложила создать новый совместный военный проект "медицинского поезда" в рамках постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO), который будет использоваться для проведения медицинских эвакуационных операций.

Крамп-Карренбауэр рассказала, что Германия и Франция сейчас обсуждают, что можно было бы разработать железнодорожную версию по образу самолета MedEvac, который используется для медицинской эвакуации, чтобы он стал инструментом "для перемещения по Европе".

"Что мы представляем, так это... колесные отделения интенсивной терапии, то есть железнодорожные вагоны, которые также могут быть переоборудованы для этой цели и которые могут быть прикреплены к любому локомотиву", - заявила она.

Она напомнила о концепции медицинских поездов, существовавших во время холодной войны. Как более современный пример, Франция перевозила пациентов интенсивной терапии во время пандемии на скоростных поездах TGV.

В период с марта 2018 года по ноябрь 2019 Совет ЕС принял 47 проектов PESCO, которые охватывали обучение, развитие способности и оперативную готовность в сфере обороны.

Следующий конкурс проектов PESCO должен состояться в 2021 году, и именно тогда можно ввести немецкую инициативу.