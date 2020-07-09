Tygodnik Powszechny: Беларусь просыпается 2 9.07.2020, 17:46

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Беспрецедентная активизация общества застала власти врасплох.

Лет десять назад от одной знакомой белоруски я услышала мрачноватый анекдот. Звучал он так: «Во время Второй мировой войны немцы повесили трех партизан: украинца, поляка и белоруса. Двое первых старались сопротивляться, но быстро испустили дух. Белорус между тем висел и висел в петле, не собираясь отправляться на тот свет. В конце концов удивленные немцы сняли его с виселицы и стали расспрашивать, почему он не умер. На что белорус ответил: Сначала было тяжело, но потом я привык», пишет заместитель директора Варшавского центра восточных исследований Войцех Конончук для польского издания Tygodnik powszechny (перевод — inosmi.ru).

Эта популярная в Беларуси история была комментарием на тему пассивности общества, которое позволяет фальсифицировать выборы и мирится со своей судьбой, руководствуясь принципом «лишь бы не стало хуже». Такое стереотипное представление о белорусском народе распространено в нашей части Европы, однако, события последних месяцев показывают, что оно требует радикального пересмотра.

Эпидемия как тест

На самом деле о белорусском обществе мы знаем мало. Независимой социологии в Беларуси нет: последний негосударственный центр исследований общественного мнения закрыли несколько лет назад. Не располагая ни научными работами, ни результатами опросов, сказать, что думают белорусы, сложно. Может быть, именно поэтому такой неожиданностью стало то, что в период эпидемии белорусское гражданское общество продемонстрировало свою силу и поразительную эффективность.

Тем временем как пЛукашенко повторял, что лучшее средство борьбы с коронавирусом — это баня и водка, а министр здравоохранения ему поддакивал, белорусы массово шили маски, помогали медицинским работникам и устраивали акции помощи больницам. Все это указывает на то, что гражданское общество неожиданно показало свой потенциал и смогло сделать работу за неэффективное государство.

Эпидемия явилась импульсом для общественной активности, что отразилось в том числе в начавшейся в мае кампании, предшествующей назначенным на 9 августа президентским выборам. Внезапно в центрах городов выстроились длинные очереди тех, кто хотел поставить свою подпись за выдвижение нескольких конкурентов Лукашенко. В Минске эти очереди растягивались на километр, но в целом появились они не только в столице. Такой мобилизации накануне выборов за последние 25 лет еще не бывало. Стало ясно, что в белорусском обществе зародился протестный потенциал.

Что разозлило белорусов?

Непосредственной причиной было то, что власти недооценивали угрозы, связанные с продолжающейся до сих пор эпидемией, и не вводили предупредительные меры. По одним только официальным данным, covid-19 заразились уже более 63 тысяч человек, то есть, в пересчете на душу населения, уровень заболеваемости в Беларуси выше, чем в Италии или Германии. На это накладывается сложная экономическая ситуация.

Симптомы кризиса были заметны уже раньше, но эпидемия его подстегнула. Возник он в том числе из-за вспыхнувшего в начале года спора на тему цен нефти с Россией, которая на несколько недель перекрывала нефтяной вентиль. Хотя уровень общественного недовольства растет, власти не могут, как бывало перед другими выборами, повысить расходы на социальную сферу. На этот раз сделать этого не позволяет бюджетная ситуация.

Основной причиной раздражения белорусов стала, однако, усталость от Лукашенко, который вот уже 26 лет авторитарными методами управляет страной. На протяжении большей части этого периода он мог автоматически рассчитывать на поддержку значительного числа избирателей, но сейчас от нее мало что осталось. 65-летний правитель не вызывает уже ни уважения, ни страха. Многие белорусы считают, что он превращается в карикатурную фигуру, а его режим становится анахроничным. В первую очередь такая точка зрения свойственна представителям молодого поколения, росшим уже после подавленных в 2010 году протестов и живущим не в том мире, в каком жили их родители.

Более того, за это время основательно изменился медийный пейзаж, а власть лишилась монополии на распространение информации. Развиваются социальные сети, интернет перестал быть предметом роскоши. Для части общества основным источником информации стало не телевидение, а Фейсбук, его российский аналог ВКонтакте или Телеграм.

Спонтанное движение протеста

Беспрецедентная активизация общества застала власти врасплох. Режим привык к тому, что большинство белорусов не интересуются политической тематикой и мирятся с ситуацией, когда на всю страну есть только один политик. И вдруг Виктор Бабарико, который до недавнего времени был банкиром, собирает 430 тысяч подписей за выдвижение своей кандидатуры (и это в стране с населением в 10 миллионов человек)!

Реакции долго ждать не пришлось. Внезапно выяснилось, что конкуренты Лукашенко по предвыборной гонке — преступники. Двоих из них, вышеупомянутого Бабарико и популярного блогера Сергея Тихановского, несколько недель назад арестовали по надуманным обвинениям. Им может грозить до 15 лет тюрьмы. Судя по всему, на этот раз власти решили не откладывать репрессии до вечера выборного дня и своеобразным образом оценили по достоинству силу протеста, решив задушить его в зародыше, прежде чем он расправит крылья.

Белорусов это, однако, не напугало. Акции солидарности с задержанными прокатились по всей стране от столицы до таких населенных пунктов, как город Скидель в Гродненской области, где живет 10 тысяч человек, или Ганцевичи с населением в 14 тысяч. К хору критиков Лукашенко присоединились несколько журналистов из государственных СМИ, спортсменов и знаменитостей. Это для Беларуси ситуация небывалая.

В результате репрессии только приобрели больший размах. В последние недели арестовали почти 700 человек (журналистов, сотрудников избирательных штабов конкурентов действующего президента). Милиция задержала даже полтора десятка человек, стоявших в очереди в магазин «Симбал», продающий патриотическую одежду и футболки с антиправительственными надписями. Благодаря интернету в течение нескольких часов об этом узнала вся страны. Правоохранительные органы изъяли, в частности, 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%»: это намек на то, что Лукашенко может рассчитывать на поддержку лишь 3% избирателей. Как только магазин снова открылся, в очередь к нему выстроились уже 500 человек.

Это зарождающееся антисистемное движение не имеет ни координационного центра, ни лидеров. Люди выходят на улицы спонтанно, никто их к этому не призывает. Никогда ранее ничего подобного в Беларуси не наблюдалось. Что существенно, протесты не имеют идеологической подоплеки. Это не спор на тему разных политических и экономических программ или тем более того, с кем следует интегрироваться Беларуси: с Западом или с Москвой. На нынешнем этапе речь идет только о Лукашенко.

Власть, разумеется, описывает ситуацию иначе. Лукашенко регулярно объявляет об иностранном вмешательстве во внутренние белорусские дела, за которым стоят люди как из России, так и из Польши. Белорусское руководство не может даже вообразить, что граждане могут выражать недовольство по собственной инициативе.

До выборов остался месяц, но уже предельно ясно, кого Центральная избирательная комиссия объявит победителем. Более важным представляется вопрос, что будет дальше. Не известно, как отреагирует на происходящее общество. Впрочем, кажется, даже самих белорусов удивило то, какое большое количество из них тем или иным образом выражает недовольство режимом. В последние недели они будто бы узнали о себе что-то, о чем даже не подозревали. Вне зависимости от того, что произойдет 9 августа, одно уже стало понятно: действовавший раньше общественный договор между Лукашенко и обществом окончательно разорван.