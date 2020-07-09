Работница минского «Керамина»: Так больше жить нельзя 4 9.07.2020, 17:55

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иллюстрационное фото

Мы рискуем своими жизнями покруче шахтеров.

Отработал, сдох, закопали, взяли нового? Так больше жить нельзя. Пишет работница минского «Керамина», сообщает Telegram-канал «Баста!».

- Я работаю в «Керамине» на Курасовщине, закончила колледж, тут же практику проходила. Работа - далеко не сахар, потому что мы тут рискуем своими жизнями каждый день еще покруче шахтёров.

Мне приходится работать в условиях, при которых я вынуждена вдыхать глиняную пыль минимум шесть часов в сутки, из-за этого в лёгких может развиться что-то вроде силикоза, и в какой-то момент лёгкие покрываются каменной коркой, которая трескается и человек умирает. Так около года назад было с одним нашим бывшим работником. Бывшим - потому что его уволили за год буквально до смерти.

Вроде бы и завод серьезный, и заявки о технике безопасности в норме, но с ней на этом уровне проблемы. Мы все рискуем жизнями.

Другой работы не найти, и после смерти того парня я реально живу в страхе, что мой ребенок потеряет маму.

Очень много мыслей приходит в голову, но основная - что всё это происходит из-за беззакония, из-за того, что всем, кто вообразил себя большими начальниками, плевать на наши жизни.

Нам надо в корне менять систему, потому что она не направлена на то, чтобы мы выжили. Отработал, сдох, закопали, взяли нового. Так больше нельзя.

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