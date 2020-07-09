Российско-китайский самолет отложили на 9 лет 4 9.07.2020, 18:19

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фото: aviation21.ru

Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный пассажирский самолет зашла в тупик.

Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный российский пассажирский самолет продолжает оборачиваться проблемами.

Плановый срок начала серийных поставок лайнера CR929 сдвигается на 2028-2029 годы, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» Равиль Хакимов, передает finanz.ru.

Изначально проект стоимостью 20 млрд долларов, которые реализует Объединенная авиастроительная корпорация вместе с китайской COMAC, планировали запустить в серию в 2025 году. «Но, к сожалению, есть сложности в совместной работе с китайскими партнерами», - рассказал Хакимов (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас проект находится на этапе Gate-3 - это сбор и анализ предложений всех поставщиков с целью определения конечной конфигурации воздушного судна.

«Планировалось эту работу завершить в 2020 году и в 2021 году перейти к этапу контрактации со всеми соиспонителями и поставщиками», - сказал Хакимов. Однако из-за трудностей процесс сдвигается на 2021 год.

Камнем преткновения стало разделение прибыли от будущего самолета, писали в прошлом году «Ведомости» со ссылкой на близкие ОАК источники.

Согласившись разделить пополам расходы на создание лайнера, китайский партнер в лице СОМАС не желает допускать Россию к получению доходов от продажи самолета на ключевом, китайском рынке.

COMAC предлагает разделить продажи: внутри Китая, где спрос на самолет составит больше тысячи штук в ближайшие 20 лет, продавать его будет китайская компания. России же предлагается получать доходы от продажи у себя, где емкость рынка меньше на порядок (всего 50-120 самолетов), а также в мире, где ему придется конкурировать с моделями от Boeing и Airbus.

Это ставит под угрозу весь проект, посколько предложенная китайцами схема лишает его какого-либо смысла для российской стороны, сетовали источники «Ведомостей»: идея как раз и заключалась в том, чтобы выйти на китайский рынок и там «отбить» расходы.

Фактически Китай предлагает России взять на себя коммерческие риски продвижения самолета на внешние рынки и при этом отказаться от участия в прибыли от продажи на самом перспективном для него рынке, указывает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.

По сути китайцы выдавливают Россию из проекта. ОАК всерьез рассматривает вариант, при котором вместо паритетного партнерства она станет лишь подрядчиком для китайской СОМАС, продающим решения, технологии и комплектующие.