В пятницу в Беларуси ожидается до +28 градусов 9.07.2020, 18:21

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На большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, утром и днем порывы до 14 м/с, местами - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, по западу - плюс 13-15. Днем будет плюс 19-24, по югу - 25-28 выше нуля.