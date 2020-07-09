Почему так не любят Россию? 22 Борислав Береза

9.07.2020, 18:36

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Борислав Береза

У Москвы потрясающий талант делать из друзей врагов.

До 1968 года в Европе тяжело было найти больших русофилов, чем чехи. Но после «пражской весны» ситуация кардинально изменилась. Грузия всегда воспринимала РФ как партнера и друга. До 08.08.08. А после вторжения России в Грузию любовь там к россиянам сильно уменьшилась. А после 2014 года русофобия крепко проросла и в Украине. Проросла после того, как РФ аннексировала Крым, после «русской весны» под предводительством Гиркина, после российского оружия и российских денег для сепаратистов на Донбассе.

Когда россияне начали убивать украинцев в Украине, то пролитая кровь так удобрила русофобию, что та расцвела буйным цветом. А когда пленные «заблудившиеся» российские военные начали давать показания, то русофобия лишь укоренилась. И корни ее прорастают уже глубоко в современном сознании многих украинцев. Ведь в каждом селе, районе, городе, во многих семьях есть те, кто воевал или кого убили россияне. И наши дети с этим растут. Да, среди нас есть манкурты. Есть и те, кому безразлична война и для кого лишь деньги главное мерило отношения к РФ. Такие есть и в Чехии, и в Грузии. И у нас. Есть и те, кто зарабатывает на российском рынке или с помощью российского газа, но регулярно помогают нашим воинам в АТО. Разные есть. Но значительно больше тех, кто не любит Россию из-за войны Кремля против Украины.

Можно ли это изменить? Можно, но не быстро. И для этого россиянам придется немало сделать. Придется покаяться и попросить прощение. Придется пройти через все то, что сделали немцы, чтобы их простили евреи. Придется вернуть Крым. Придется осознать, что натворил Кремль и что молчаливо или громко поддержали граждане России. Еще много чего придется сделать. Можно и не делать. Тогда не стоит удивляться, что с каждым поколением количество русофобов будет множиться. Чехия тому пример. Чехи сотрудничают с россиянами, но откровенно не любят и презирают их. Но чехи далеко. А с Украиной у РФ общая граница. Как и с Эстонией, где к РФ относятся без любви.

В любом случае эту чашку уже не склеить. И россиянам пора это понять. И сделать выводы. Другого варианта для примирения нет. А иметь под боком несколько десятков миллионов ненавидящих их граждан другого государства — это не лучшая перспектива для РФ. Хотя, если Россия не планирует долго существовать и надеется в ближайшее время развалиться, то могут ничего не делать. Ведь те, у кого нет будущего, о нем не задумываются.

P. S. И да, я помню и уважаю тех россиян, которые поддерживают Украину. Но их критически мало. Они, как ложка меда в бочке дегтя. На суть, цвет, вкус и запах — не влияют. Увы.

Борислав Береза, «Новое время»