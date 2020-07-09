Мэра Сеула нашли мертвым

Мэра Сеула нашли мертвым3
- 9.07.2020, 19:09
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Это произошло вскоре после того, как о его исчезновении сообщила семья.
В Сеуле полиция обнаружила тело мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, сообщает РБК со ссылкой на «Ренхап» со ссылкой на полицию. Это произошло вскоре после того, как о его исчезновении сообщила семья.
Дочь Пак Вон Суна сообщала полиции, что отец оставил семье сообщение, выглядевшее как завещание. После этого он покинул дом. Его телефон был выключен, связаться с ним не удавалось.