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Мэра Сеула нашли мертвым

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  • 9.07.2020, 19:09
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Мэра Сеула нашли мертвым
Пак Вон Сун
Фото: Cheon Jin-hwan / AP

Это произошло вскоре после того, как о его исчезновении сообщила семья.

В Сеуле полиция обнаружила тело мэра южнокорейской столицы Пак Вон Суна, сообщает РБК со ссылкой на «Ренхап» со ссылкой на полицию. Это произошло вскоре после того, как о его исчезновении сообщила семья.

Дочь Пак Вон Суна сообщала полиции, что отец оставил семье сообщение, выглядевшее как завещание. После этого он покинул дом. Его телефон был выключен, связаться с ним не удавалось.


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