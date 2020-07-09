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Вадим Прокопьев: Я бы переименовал в честь Немцова улицу, на которой находится посольство РФ

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  • 9.07.2020, 19:19
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Вадим Прокопьев: Я бы переименовал в честь Немцова улицу, на которой находится посольство РФ
Вадим Прокопьев

Ранее известный минский ресторатор покинул Беларусь.

Известный минский ресторатор Вадим Прокопьев, который недавно уехал из страны ради начала бизнеса в Сингапуре, в интервью «Про бизнес» рассказал о первых шагах, которые он сделал бы на посту мэра Минска.

«Я не буду сейчас спекулировать о всех первых решениях на посту мэра, которые бы я принял. Но я могу рассказать про первое и, например, про сотое. Первое решение — улица Старовиленская, на которой находится российское посольство, переименовывается в улицу Немцова. На мой взгляд, это герой Беларуси, который сделал все, чтобы алчный и непредсказуемый восточный сосед стал цивилизованной страной».


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