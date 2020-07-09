Двое соратников Тихановского вышли на свободу

Двое соратников Тихановского вышли на свободу4
- 9.07.2020, 19:39
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Им изменена мера пресечения на подписку о невыезде.
Как сообщает правозащитный центр «Вясна», на свободу вышли соратники Сергея Тихановского Владимир Наумик и Васий Бобровский.
Им изменили меру пресечения на письменное обязательство не уходить. Они возвращаются домой к своим родственникам.
Им изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Они возвращаются домой к своим родственникам.
За решеткой остаются еще 7 человек по так называемому делу Тихановского: сам блогер Сергей Тихановский, а также Александр Аранович, Владимир Книга, Евгений Разниченко, Артем Саков, Вергилий Ушак и Дмитрий Фурманов.
Еще один подсудимый, Сергей Калмыков, был освобожден через неделю после задержания, но за ним сохранился статус обвиняемого.