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Двое соратников Тихановского вышли на свободу

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  • 9.07.2020, 19:39
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Двое соратников Тихановского вышли на свободу
Фота: spring96.org

Им изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Как сообщает правозащитный центр «Вясна», на свободу вышли соратники Сергея Тихановского Владимир Наумик и Васий Бобровский.

Им изменили меру пресечения на письменное обязательство не уходить. Они возвращаются домой к своим родственникам.

Им изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Они возвращаются домой к своим родственникам.

За решеткой остаются еще 7 человек по так называемому делу Тихановского: сам блогер Сергей Тихановский, а также Александр Аранович, Владимир Книга, Евгений Разниченко, Артем Саков, Вергилий Ушак и Дмитрий Фурманов.

Еще один подсудимый, Сергей Калмыков, был освобожден через неделю после задержания, но за ним сохранился статус обвиняемого.


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