Где в Минске можно сделать платный тест на коронавирус

Где в Минске можно сделать платный тест на коронавирус3
- 9.07.2020, 20:06
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И какие цены.
С 9 июля платную услугу экспресс-тестирования предлагают девять поликлиник, пишет «Солидарность».
Как сообщает официальный Телеграм-канал Минздрава, экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 на платной основе проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях Минска:
- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;
- 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;
- 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района;
- 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района;
- 8-я городская поликлиника;
- 29-я городская поликлиника;
- 33-я городская студенческая поликлиника;
- 35-я городская поликлиника;
- 38-я городская поликлиника.
Сколько стоит тестирование
На сайте 35-й городской поликлиники сообщается, что стоимоть услуги составляет 19 рублей 59 копеек.
Информация о результате исследования будет передана по указанному в договоре номеру телефона клиента.
В 29-й поликлинике услуга стоит 17 рублей 75 копеек.
Важно: для заключения договора на проведение экспресс-тестирования в поликлинках необходимо иметь при себе паспорт.
Расценки 8-й городской поликлиники: для граждан Беларуси – 17,62 рублей, для иностранных граждан – 23,65 руб.
25-я Центральная районная поликлиника: 16,73 рублей для граждан Беларуси, 28,97 рублей для иностранных граждан.
3-я Центральная районная клиническая поликлиника: стоимость услуги составляет 22, 51 рубля. За дополнительные 1,15 руб. Результаты тестирования будут отправлены на электронную почту пациента.