Где в Минске можно сделать платный тест на коронавирус 3 9.07.2020, 20:06

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И какие цены.

С 9 июля платную услугу экспресс-тестирования предлагают девять поликлиник, пишет «Солидарность».

Как сообщает официальный Телеграм-канал Минздрава, экспресс-тестирование на антитела к COVID-19 на платной основе проводится в следующих амбулаторно-поликлинических учреждениях Минска:

- 3-я Центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

- 6-я Центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района;

- 14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района;

- 25-я Центральная районная поликлиника и 39 городская поликлиника Московского района;

- 8-я городская поликлиника;

- 29-я городская поликлиника;

- 33-я городская студенческая поликлиника;

- 35-я городская поликлиника;

- 38-я городская поликлиника.

Сколько стоит тестирование

На сайте 35-й городской поликлиники сообщается, что стоимоть услуги составляет 19 рублей 59 копеек.

Информация о результате исследования будет передана по указанному в договоре номеру телефона клиента.

В 29-й поликлинике услуга стоит 17 рублей 75 копеек.

Важно: для заключения договора на проведение экспресс-тестирования в поликлинках необходимо иметь при себе паспорт.

Расценки 8-й городской поликлиники: для граждан Беларуси – 17,62 рублей, для иностранных граждан – 23,65 руб.

25-я Центральная районная поликлиника: 16,73 рублей для граждан Беларуси, 28,97 рублей для иностранных граждан.

3-я Центральная районная клиническая поликлиника: стоимость услуги составляет 22, 51 рубля. За дополнительные 1,15 руб. Результаты тестирования будут отправлены на электронную почту пациента.