Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля 9.07.2020, 20:13

Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 по Минску, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,91, передает РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в августе упал на 3,06%, до $39,65 за баррель.

Нефтяные котировки снижаются из-за опасений дальнейшего снижения спроса на топливо во всем мире из-за повторного введения карантинных ограничений. Накануне США, которые являются крупнейшим потребителем нефти, сообщили о более чем 60 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Это самый большой прирост, зарегистрированный в стране за один день. По данным агентства Reuters, за последние две недели число случаев заболевания коронавирусом возросло в 42 из 50 штатов США.

Кроме того, фьючерсы на нефть также продолжили снижение после опубликованных накануне данных о запасах нефти в США, рост которых оказался выше ожиданий. Запасы нефти в стране за неделю выросли на 5,6 млн баррелей, в том числе за счет роста чистого импорта с 2,9 млн до 5 млн. баррелей в сутки. Показатель чистого импорта вырос до максимального уровня с августа 2019 года. Третью неделю подряд добыча нефти в США осталась на уровне 11 млн баррелей в день.

Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на мировое потребление, особенно в транспортном секторе. В Bank of America ожидают, что в этом году спрос на нефть в мире снизится примерно на 9,8 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, до 90 млн баррелей в сутки. Низкие цены на нефть должны негативно сказаться на поставках стран, не входящих в ОПЕК, что приведет к резкому замедлению добычи сланца и снижению мировой добычи за пределами ОПЕК+.