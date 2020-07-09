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«Флешмоб, который мы закатили на всю страну, — это шум здорового общества»

  • 9.07.2020, 20:44
«Флешмоб, который мы закатили на всю страну, — это шум здорового общества»

Мы наконец-то становимся нацией.

Телеграм-канал “Баста!” привел мнения участников Флешмоба солидарности.

"Думаю, что наш флешмоб, который мы закатили на всю страну - это шум здорового общества, мы наконец-то становимся нацией!", - пишет участник брестского городского чата.

"Лайфхак из Речицы – стучать обрезками двух старых водопроводных труб выходит в десять раз громче, чем кастрюлями. Даже музыку заглушает", - делится опытом один из участников в сети "Одноклассники".

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